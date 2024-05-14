Mezarlıkta bebek ağlama sesi ihbarı polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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Yerel

Mezarlıkta bebek ağlama sesi ihbarı polisi harekete geçirdi

Denizli'de mezarlığa annesinin kabrine giden kadının bebek ağlama sesi duyduğu yönündeki ihbar üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Yapılan kontrollerde herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

14.05.2024 22:49
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Mezarlıkta bebek ağlama sesi ihbarı polisi harekete geçirdi

DENİZLİ - Denizli'de mezarlığa annesinin kabrine giden kadının bebek ağlama sesi duyduğu yönündeki ihbar üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Önce tarif ile ardından ihbarcının gelmesi üzerine yapılan kontrollerde herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Denizli'de çocuklarıyla birlikte annesinin Asri Mezarlıkta bulunan kabrine ziyarete giden Kezban Kartal, bebek ağlama sesi duyması üzerine korkarak mezarlıktan çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kartal, mezarlıktan bebek ağlama sesi duyduğunu, bir bebeğin bırakılmış olabileceği ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ihbarda bulunan Kartal'ı arayarak tarif ettiği bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan emniyet güçleri bu kez Kartal'ı mezarlığa getirerek tarif etmesini istedi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Kızının cinlerden bahsettiği için etkisinde kalmış olabileceği düşünülen Kezban Kartal, "Mezarlığa geldiğimizde ben tenha olmasından konu açtım. Kızımda cinlerden bahsetmişti. Ben o korkuyla geldim. Bebek sesi duydum. Birde mezarın başında bir karartı gördüm. Bu yüzden polisi aradım" dedi.

Kaynak: İHA

Denizli, Bebek, Olaylar, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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