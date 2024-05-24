Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Hayvanseverlerle Bir Araya Geldi

Yerel

(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, ilçede yaşayan patili dostlara daha iyi yaşam koşulları sunmak, toplumsal farkındalığı artırmak ve karşılaşılan zorlukları ele almak amacıyla belediye meclis salonunda hayvanseverler ile bir araya geldi. Başkan Tuncer, "Bizler ilk seçim kampanyamızda; 'Hayvan dostu bir Mezitli inşa edeceğiz' demiştik ve sözümüzü tutuyoruz. Mezitli'de tüm canlıların huzur ve mutluluk içinde yaşamalarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" dedi.

Başkan Tuncer, toplantıda, katılımcılarla birlikte patili dostların refahı için neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulundu. Mezitli'de hayvanların yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların süreceğini belirten Tuncer, kendisine yöneltilen sorularını tek tek yanıtladı ve konuya ilişkin hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.

Toplantıda, hayvanseverler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Başkan Tuncer, hayvan hakları konusunda atılacak adımların, Mezitli için büyük önem taşıdığını vurguladı ve bu tür toplantıların devam edeceğini söyledi.

"Patili dostlarımızın refahı için çalışmalarımız sürüyor"

Mezitli'de yaşayan patili dostların daha iyi şartlara kavuşması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Tuncer, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren patili dostlarımız için bir rehabilitasyon merkezi projemiz var ve burada ücretsiz kısırlaştırma yapacağız. Bunun için Mezitli'de uygun yerleri ziyaret ettik, yer arayışı içerisindeyiz. En kısa zamanda bu projemizi yerine getirmek için çalışıyoruz. Siz kıymetli hayvanseverlerimizin de destekleri ile bir de Veteriner İşleri Müdürlüğü kurmayı planlıyoruz. Sosyal medya üzerinden sizler bu konuda taleplerinizi direk olarak iletebilin ve ivedilikle çözüme kavuşturalım diye çalışmalarımız sürüyor. Değerli katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Mezitli'de tüm canlıların huzur ve mutluluk içinde yaşamalarını sağlamak en önemli önceliğimizdir."