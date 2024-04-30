Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, şehrin yaşanabilirliği için çalışmalarını sürdürüyor

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Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mezitli'nin daha yaşanabilir bir şehir olması için gerekli adımları attıklarını belirtti.

Başkan Tuncer, Mezitli'de gerçekleştirilen çalışmaları incelemek üzere sahaya indi. İlgili birim müdürleriyle Mezitli'nin daha yaşanabilir bir şehir olması için gerekli adımları attıklarını ifade eden Tuncer, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Mezitli'nin temizliği ve düzeni en hassas noktamızdı. Gerekli birimlerimize, talimatları vererek Mezitli'mizin her alanını güzelleştirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri bizim için çok kıymetli. Bu doğrultuda, tüm talepleri ivedilikle inceliyor, çalışmalarımıza bu talepler doğrultusunda yön veriyoruz" dedi.

Parklarda yapılan denetimler sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek görüşlerini dinleyen ve taleplerini alan Tuncer, şehrin ihtiyaçlarına yönelik daha etkin çözümler üretmek için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti. - MERSİN