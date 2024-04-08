Mezitli Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Yerel

Mezitli Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Başkan Ahmet Serkan Tuncer yönetiminde yaptı.

Yerel seçimlerin ardından ilk kez toplanan Mezitli Belediye Meclisi'ni Başkan Tuncer yönetti. Başkan Tuncer, yaptığı konuşmada, Mezitli'nin kalkınması ve refahı için iş birliği ve uyum içinde çalışma çağrısında bulundu. Tuncer, meclis üyelerine ve basın mensuplarına teşekkür ederek, şehrin daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Toplantıda, Mezitli'nin geleceği ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik kararlar alındı. Mezitli'deki altyapı, eğitim, sağlık ve çevre gibi alanlarda yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda alınan kararlar arasında, şehrin trafik sorunlarına çözüm getirecek yeni yolların yapılması, park ve yeşil alanların artırılması, kadın-erkek eşitliği, sosyal yardım ve hizmetlerin geliştirilmesi gibi konular yer aldı.