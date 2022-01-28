Üye Girişi
Mezitli Belediyesi ile Mersin Barosu işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Mezitli Belediyesi ile Mersin Barosu işbirliği protokolü imzaladı

28.01.2022 15:32
Mezitli Belediyesi ile Mersin Barosu işbirliği protokolü imzaladı

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi ile Mersin Barosu arasında sosyal hizmete, sosyal yardıma, hukuki korunmaya ihtiyaç duyan kadınlarla çocuk istismarını, şiddetini önlemeye yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi ile Mersin Barosu arasında sosyal hizmete, sosyal yardıma, hukuki korunmaya ihtiyaç duyan kadınlarla çocuk istismarını, şiddetini önlemeye yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, yeni bir işbirliği protokolüne imza attı. Başkan Tarhan'ın makamında imzalanan protokol ile sosyal hizmetlere ve hukuki korunmaya ihtiyaç duyan kadınlara ve çocuk refahı ve sorunlarına ilişkin elbirliği ile ortak çalışma yürütülecek.

"Ortak çalışmayı elbirliği ile yürüteceğiz"

Başkan Tarhan, protokolün imza töreninde yaptığı konuşmada, Mezitli Belediyesi olarak tüm sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaptıklarını, bunlardan birisinin de Mersin Barosu olduğunu söyledi. Baro ile zaman zaman ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Tarhan, "Toplumumuzun yararına olan her projede Mersin Baromuz yanımızda yer alıyor. İlçemizde hayata geçirdiğimiz jakaranda koruluğundan birisinde, Mersin Barosu'na mensup arkadaşlarımız kendileri fidan dikerek ağaçlandırma yaptılar. Bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Uzun süredir devam eden işbirliğimiz çerçevesinde, kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik işbirliğimizi yeni protokolle devam ettiriyoruz. Sosyal hizmetlere ve hukuki korunmaya ihtiyaç duyan kadınlarımıza yönelik, ayrıca çocuk refahı ve sorunlarına ilişkin ortak çalışmayı el birliği ile yürütmek için protokol imzaladık. Toplumun en duyarlı olduğu bir konuda Mersin Barosu da önemli bir görev üstlenmiş oldu. Duyarlılığından dolayı Baro Başkanımız Gazi Özdemir'e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.

"Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önlemek için ortak mücadele edeceğiz"

Baro Başkanı Özdemir de uzun süredir Mezitli Belediyesi ile çok verimli ve yararlı bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Yıllardır süren birlikteliğimizi, yenilediğimiz ve kapsamını genişlettiğimiz protokol ile devam ettiriyoruz. Baromuz ve Mezitli Belediyesi arasında özellikle toplumsal farkındalığı artırmak istediğimiz kadın ve çocuk hakları ile ilgili protokolü imzaladık. Ülkemizin ve kentin en önemli sorunlarından birisi olan kadın ve çocuk istismarı ile kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önlemek amacıyla ortak mücadele etmek için protokol imzaladık. Çok önemli ve halkımızın büyük faydalar sağlayacağı bir işbirliği oldu. Belediyemizin kadınlar ve çocuklarla ilgili çok önemli çalışmaları var. Biz de bu çalışmaları bir üst seviyeye taşımak adına elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli Belediyesi ile Mersin Barosu işbirliği protokolü imzaladı
Mezitli Belediyesi ile Mersin Barosu işbirliği protokolü imzaladı
Mezitli Belediyesi ile Mersin Barosu işbirliği protokolü imzaladı

YORUMLAR
500

Mersin Barosu, Gazi Özdemir, Mezitli, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mezitli Belediyesi ile Mersin Barosu işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika


Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil         
15:30
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Endonezya'da eski bir belediye başkanının evinde işçileri hapsettiği hücreler bulundu Endonezya'da eski bir belediye başkanının evinde işçileri hapsettiği hücreler bulundu         
14:16
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Edirne esnafından Bulgarlara yönelik kampanya! Bin TL'lik alışveriş yapanın test masrafını karşılayacaklar Edirne esnafından Bulgarlara yönelik kampanya! Bin TL'lik alışveriş yapanın test masrafını karşılayacaklar         
13:20
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Kurtlardan bile daha dirençli! Kangal köpekleri eksi 40 derecede bile yaşayabiliyor Kurtlardan bile daha dirençli! Kangal köpekleri eksi 40 derecede bile yaşayabiliyor         
11:59
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04

Son Dakika Haberleri
15:30 Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü
15:29 Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil
15:25 Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı
15:25 Film gibi olay! 20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
14:50 Bakan Soylu'nun "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" sözlerine İmamoğlu'ndan sert tepki:
14:41 Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir
14:38 2021'de akaryakıta 79 kez zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'deki bir yıllık fiyat artışı inanılmaz
14:37 Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!
14:34 Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!
13:53 Edirne esnafından Bulgarlara kampanya! Bin liralık alışverişe PCR bedava
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 15:40:57. #1.12#
SON DAKİKA: Mezitli Belediyesi ile Mersin Barosu işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement