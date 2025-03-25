Mezitli Belediyesi'nde Kreşler ile Çocuk Gelişimi Destekleniyor - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi'nde Kreşler ile Çocuk Gelişimi Destekleniyor

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Mezitli Belediyesi, kreş ve gündüz bakım evlerinde 453 çocuğa cimnastik, İngilizce ve satranç dersleri vererek, ailelerin ekonomik yükünü hafifletirken, çocukların gelişimine katkıda bulunuyor.

25.03.2025 11:09  Güncelleme: 12:12
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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi'nin Bircan Tüfekçioğlu, Mustafa Baysan, Enis Necip Tüyeni ve Lions Çocuk Gündüz Bakım Evleri'ndeki toplamda 453 çocuk, cimnastik, İngilizce ve satranç dersleri ile kendini geliştiriyor.

Mezitli Belediyesi bünyesindeki kreş ve gündüz bakım evleri ile çalışan anne ve babalar yüksek kreş ücretleri ödemek zorunda kalmıyor. Çocukların sosyalleşmesinin yanı sıra branş derslerinin de verildiği kreşler ailelerin takdirini topluyor. Bircan Tüfekçioğlu, Mustafa Baysan, Enis Necip Tüyeni ve Lions Çocuk Gündüz Bakım Evleri'nde toplamda 453 çocuk eğitim alıyor. Deneyimli öğretmenlerle verilen eğitimler ve 3 öğün yemek verilen kreşlerde, branş derslerin yanı sıra cimnastik, İngilizce, satranç ve gibi farklı derslerle de çocukların gelişimine katkı sağlanıyor.

"Çocuklarımızın mutlu olduğu bir ortam yaratmak bizim için en büyük öncelik"

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediyeye bağlı kreşlerin çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Ailelerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletirken, çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve kaliteli bir eğitim almasını sağlıyoruz. Kreşlerimizde sadece temel eğitim değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkıda bulunacak programlar yürütüyoruz. Çocuklarımızın mutlu olduğu bir ortam yaratmak bizim için en büyük öncelik" dedi.

"Özel kreşler gibi yüksek ücretler ödemek zorunda kalmıyoruz"

Veli Elif Yılmaz ise "Çocuğum burada sadece oyun oynamıyor, aynı zamanda birçok yeni şey öğreniyor. Cimnastikten satranca kadar pek çok etkinlik var. Üstelik belediye kreşi olduğu için özel kreşler gibi yüksek ücretler ödemek zorunda kalmıyoruz. En önemlisi de çocuğumun güvenilir bir ortamda eğitim aldığını bilmek, biz ebeveynler için büyük bir rahatlık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mezitli Belediyesi'nde Kreşler ile Çocuk Gelişimi Destekleniyor - Son Dakika

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