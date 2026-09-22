Mezitli\'de Feray Şahin için anma düzenlendi, babası 9 yıldır adalet arıyor

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Feray Şahin'in adını taşıyan parkta düzenlenen anma programında, genç yaşta yaşamını yitiren Feray Şahin anıldı.

Anma etkinliği öldürülen tüm kadınlar için saygı duruşu ile başladı. Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Rukiye Künte, Feray Şahin'i unutmayacaklarını belirterek adaletin yerini bulması gerektiğini ifade etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nesibe Keskin'de kadın cinayetlerinin son bulması çağrısını yaparak, Ferayın acısını paylaştıklarını, ailenin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"9 yıldır adalet arıyoruz"

Feray Şahin'in babası Bekir Şahin, anma programında yaptığı konuşmada kızının ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen acılarının dinmediğini söyledi.

Şahin, Feray'ın 19 Eylül 2017'de henüz 23 yaşında, üniversite son sınıf öğrencisiyken hayatını kaybettiğini belirterek, "Yıllar geçti. Acımız hiç geçmedi. Bir babanın evladına duyduğu özlem zamanla azalmıyor. Her yıl Feray'ın yokluğunu biraz daha derinden hissediyoruz" dedi.

Yaşadıkları sürecin yalnızca bir evlat kaybı olmadığını, aynı zamanda uzun yıllara yayılan bir adalet mücadelesine dönüştüğünü ifade eden Bekir Şahin, soruşturma ve yargılama sürecinde delillerin yeterince değerlendirilmediği yönündeki itirazlarını yıllardır dile getirdiklerini söyledi. Şahin, yargılama sonucunda verilen cezanın kendilerini tatmin etmediğini belirterek, adalet taleplerinin devam ettiğini vurguladı.

"Feray ve öldürülen tüm kadınlar için buradayız"

Konuşmasında kadın cinayetlerine de dikkat çeken Bekir Şahin, "Biz bugün burada yalnızca Feray için değil, erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden bütün kadınlar için sesimizi yükseltiyoruz" dedi.

Kadınların öldürülmediği, faillerin cezasızlık duygusuyla cesaret bulmadığı bir ülke istediklerini dile getiren Şahin, "Biz de 9 yıldır adalet arıyoruz. Nerede adalet? Gencecik kızı katleden katilin yeri sokak olamaz. Yeter artık kadınlar öldürülmesin" ifadelerini kullandı. Bekir Şahin, Feray'ın adını ve hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Feray'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Adalet aramaktan da vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Sen bizim yarım kalan hikayemizsin"

Kızına da seslenen Bekir Şahin, "Seninle geçirdiğimiz 23 yıl bize yetmedi. Senin daha yaşayacağın, daha güleceğin, daha çok hayal kuracağın yılların vardı. Ama bir cani seni bizden kopardı. Fakat senin adını, hatıranı ve bize bıraktığın sevgiyi bizden alamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Feray'ı yalnızca 19 Eylül'de değil, her gün özlediklerini söyleyen Şahin, "Sen bizim kızımızsın. Sen bizim yarım kalan hikayemizsin. Seni unutmayacağız Feray. Seni unutturmayacağız. ve senin için adalet aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Konuşmasını "Işıklar içinde uyu güzel kızım. Baban seni çok özlüyor" sözleriyle tamamlayan Bekir Şahin, anma programına katılan ve Feray Şahin'in adının yaşatılmasına katkı sunan herkese ailesi adına teşekkür etti. Feray Şahin'in annesi Aysel Şahin de anma programında yaptığı konuşmada kızının ölümünün oluşturduğu acıyı ve adalet taleplerini dile getirdi.

Tören sonunda Feray'ın fotoğrafının önü karanfiller bırakıldı.