Mezitli'de muhtarlık evi açıldı - Son Dakika
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Mezitli'de muhtarlık evi açıldı

18.03.2022 16:48
Mezitli'de muhtarlık evi açıldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından yaptırılan muhtarlık evinin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından yaptırılan muhtarlık evinin açılışı gerçekleştirildi.

Mezitli Muhtarlar Derneği tarafından kullanılacak olan ve kentte görev yapan muhtarların bir araya geleceği önemli bir mekan olan muhtarlık evi yoğun bir katılımla açıldı. Mezitli Muhtarlar Derneği Başkanı Bülent Ballı, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a Mezitlili muhtarlar adına teşekkür plaketi verirken, Mezitli Muhtarlar Derneği Başkan yardımcısı Leyla Üstündağ da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adına Muhtarlar Daire Başkanı Zeki Aksoy'a plaketini takdim etti. Mezitli'de görev yapan muhtarlara böyle güzel bir mekan kazandırdığı için Başkan Tarhan'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Bülent Ballı, "Mezitlili muhtarlar olarak çok güzel bir yerde çok güzel bir mekana sahip olduk. Emeği geçen herkese ve özellikle bize bu imkanı sağlayan Başkanımız Neşet Tarhan'a teşekkür ederiz" dedi.

Konuşmasında örgütlülüğün önemine vurgu yaparak başlayan Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Mezitli Güneşparkımızın yanında, Kültür Merkezimize komşu bir yerde ıslah ettiğimiz Mezitli Deremizin yanında güzel bir mekan oluşturduk. Her alanda örgütlülüğün önemine dikkat çekmiştik ve Mezitlili muhtarlarımız da örgütlensinler istedik. İlk başta karşı çıkılsa da daha sonra ne kadar sağlıklı bir yapı olduğu ortaya çıktı. Biz sivil toplum hareketlerine, gönüllüğe çok önem veriyoruz. Basın mensuplarını bir araya getirmek için basın evi yaptık, emeklilerimiz güzel zamanlar geçirsin diye emekli evi yaptık. Kent Konseyi Engelli Meclisimiz için engelliler evi yaptık. Gönüllü olarak kendileri işletiyor. Muhtarlarımız için de bugün muhtarlık evinin açılışını yapıyoruz. Onların kendi aralarında sosyal dayanışmasının yanında belediye ile bağı da güçlendirecek, aileleriyle zaman geçirecekleri bir mekana sahip olduk. Belki ileride taleplerin burada toplanmasını isteyeceğiz. Daha işlevsel bir yapıya kavuşacaktır" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli'de muhtarlık evi açıldı

YORUMLAR
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Hem kitap okuyor hem üretiyorlar Hem kitap okuyor hem üretiyorlar Vali Su, inşaatı süren merkezlerde incelemelerde bulundu Vali Su, inşaatı süren merkezlerde incelemelerde bulundu

Neşet Tarhan, Muhtarlık, Mezitli, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mezitli'de muhtarlık evi açıldı - Son Dakika


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