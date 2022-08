Mezitli Belediyesi'nin Yapmış Olduğu Köpek Gezdirme Alanına Saldırıda Bulunuldu

Mezitli Kitap Okuma Evi'nin ardından Köpek Gezdirme Alanına da saldırı yapıldı. Köpek Gezdirme Alanını çevreleyen çitleri kıran saldırganlar, eşyaları da kullanılmaz hale getirdi.

Mezitli Belediye saldırı ile ilgili açıklamayı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan yaptı. Tarhan, "Mezitli'de yaşayan hiçbir insanımızın böyle bir saldırıyı gerçekleştireceğine inanmıyorum. Bunu yapabilmek için insanı, çiçeği, vatanı sevmeyen birisinin olması lazım. Mezitli; çağdaş, Atatürk ilke ve değerlerine sahip çıkan Cumhuriyet sevdalısı insanların yaşadığı bir kent. Oysa halkımıza yapılan bu kötülüğü yapabilmek için hiç sevgi görmemiş, hiçbir güzellikten nasip almamış olmak gerekiyor. Başka bir yerden gelip zarar veriyor olmalılar" dedi.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR HALKIMIZA HİZMET ETME ARZUMUZU YOK EDEMEYECEKLER"

Başkan Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güzel olan her şeye saldırıyorlar. Bir gün Örgülü Sokağımıza, başka bir gün Kafe Kütüphanemize, sonra Kitap Okuma Evimize, parklarda ağaçlara, oturma gruplarına her şeye saldırıp zarar veriyorlar. Sistematik hale getirdiler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar halkımıza hizmet etme arzumuzu yok edemeyecekler. Her zaman olduğu gibi hizmet üretmeye, halkımızı mutlu etmeye devam edeceğiz."