Mezitli'nin sokakları 7 yıldır kadın eliyle temizleniyor - Son Dakika
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Mezitli'nin sokakları 7 yıldır kadın eliyle temizleniyor

08.03.2022 00:58
Mezitli'nin sokakları 7 yıldır kadın eliyle temizleniyor

Mersin'de henüz üniversite öğrencisiyken temizlik işçisi olmak için başvurduğu Mezitli Belediyesinde 7 yıldır yol süpürme aracını kullanan Meltem Durul, ilçenin sokaklarını temizliyor.

Mersin'de henüz üniversite öğrencisiyken temizlik işçisi olmak için başvurduğu Mezitli Belediyesinde 7 yıldır yol süpürme aracını kullanan Meltem Durul, ilçenin sokaklarını temizliyor.

Kadının simgesi olan mor çiçekli jakaranda ağaçlarıyla donatılmış Mezitli'de sokakların güzelliği ve temizliği kadınlara emanet. Mezitli sokakları kadınlar tarafından dikilen renk renk çiçek ve bitkilerle bezenirken, temizliği de yine kadın elinin becerikliliği ile yapılıyor. Bu kadınlardan birisi de henüz üniversite öğrencisiyken temizlik işçisi olmak için başvurduğu Mezitli Belediyesinde işe alınan Meltem Durul. Yaklaşık 7 yıldır yol süpürme aracıyla sokakları temizleyen Durul'un gayretli çalışması, gerek iş arkadaşları gerekse vatandaşlar arasında çok sevilmesine yol açtı. İşe ilk olarak yol süpürerek başlayan Durul, araç alınmasının ardından bu kez aynı işi araçla yapmaya başladı. Mezitli Belediyesinde temizlik personeli olduğu esnada üniversite okuyarak mezun olan Durul, iki de çocuk sahibi oldu.

"Kadın isterse her şeyi yapabilir"

İşinde ilk olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Durul, "Başkanımızın biz kadınlara olan güveninin sonucunda 7 yıldır yol süpürme aracını kullanıyorum. Belediyemizin başlattığı bu uygulama başka belediyelere de örnek oldu. Şimdi başka belediyelerin de benzer uygulamalar yaptığını duydum ve ilk olduğum için son derece mutluyum. Artık bana alıştılar. Sonra diğer belediyelerde de kadın çalışanların araç kullanmaya başladığını gururlanarak görüyorum. Sabahın ilk ışıklarıyla aracımın direksiyonuna geçip müziğimi dinleyerek sokakları süpürüyorum. Bir kadın isterse her işi yapabilir. Kadınlar güçlüdür ve ben çalıştıkça daha güçlü olduğumu görüyorum. Kadınlar istediği zaman her şeyi başarabilir" dedi.

"Mezitli'de kadınlar fark oluşturuyor"

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ise yaptığı açıklamada, kadınların elinin attığı her işte başarının geldiğini vurgulayarak, "Mezitli, kadınların el emekleri ve güçleriyle fark oluşturan bir kent. İş başvuruları arasında üniversiteli bir kadının süpürgeci olmak istediğini gördüğümüzde kendisine güvenerek işe aldık. Meltem Durul arkadaşımız gayretli çalışması ve azmiyle hem bizlerin elini güçlendirdi hem de kadınlar için iyi bir örnek olarak öncülük etmiş oldu. Şu an Mersin sokaklarında kadın çalışanlar görebiliyorsak bu Meltem arkadaşımızın aştığı yolun sayesindedir" diye konuştu. - MERSİN

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Temizlik İşçisi, Üniversite, Mezitli, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mezitli'nin sokakları 7 yıldır kadın eliyle temizleniyor - Son Dakika


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