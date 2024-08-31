MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap'ın silahlı saldırı anları kamerada - Son Dakika
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MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap'ın silahlı saldırı anları kamerada

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Rize'nin Derepazarı ilçesinde MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, çalıştığı çay fabrikasında tartıştığı mesai arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganın aracını durdurarak Şaban Kap'a ateş açtığı ve olay yerinden kaçtığı görülüyor. Saldırgan polis merkezine giderek teslim oldu ve tutuklandı.

31.08.2024 15:16
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap'ın vurulduğu anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde bulunan Çaykur'a ait Tersane Çay Fabrikası'nda 26 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen olayda MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, çalıştığı çay fabrikasında bir gün önce tartıştığı mesai arkadaşı Bayram Kalça evinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

Şaban Kap'ın silahlı saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği olay anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Bayram Kalça'nın ATV aracıyla giderken bir anda aracını durdurduğu ve belindeki silahı çıkararak Şaban Kap'a 3 el silahla ateş açtığı görüldü.

Görüntülerde, silahlı saldırı sonrası Şaban Kap yere yığıldığı, Bayram Kalça'nın ATV'den inerek kurşunladığı Şaban Kap'a bir süre baktığı, ardından tekrar aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ise yerde yatan Şaban Kap'a yardım için geldikleri görülüyor.

Olay, ilçeye bağlı Tersane Mahallesi'nde meydana gelmişti. MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap (45), daha önce tartışma yaşadığı Bayram Kalıcıoğlu (43) tarafından silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Bayram Kalça, polis merkezine giderek teslim olmuş ardından tutuklanarak Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap'ın silahlı saldırı anları kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap'ın silahlı saldırı anları kamerada - Son Dakika
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