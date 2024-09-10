MHP Hacılar İlçe Başkanı ve Teşkilat Üyeleri Hacılar Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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MHP Hacılar İlçe Başkanı ve Teşkilat Üyeleri Hacılar Belediye Başkanını Ziyaret Etti

MHP Hacılar İlçe Başkanı ve Teşkilat Üyeleri Hacılar Belediye Başkanını Ziyaret Etti

MHP Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu ve teşkilat üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a yeni hizmet binasında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dedi.

10.09.2024 10:07  Güncelleme: 10:08
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MHP Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu ve teşkilat üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a yeni hizmet binasında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dedi.

MHP Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, Belediye Meclis Üyesi Adnan Bayram ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı yeni hizmet binasında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP teşkilatından yapılan bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni hizmet binasının Hacılar ilçesine daha verimli hizmetler sunma amacını taşıdığını belirtti. Başkan Özdoğan, "'Önce Türkiye' diyerek, ülkemiz ve milletimiz için hep birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum kıymetli başkanımız ve yönetimine, ziyaret ve güzel dilekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

MHP İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu ise Hacılar Belediyesi'nin yeni hizmet binasının, ilçeye ve Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi. Baloğlu, "İlçemizde belediyemizin halkımıza daha iyi hizmet sunabilmesi açısından bu modern bina son derece önemli bir çalışma oldu. Başkanımız Bilal Özdoğan ve ekibini tebrik ediyorum, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP Hacılar İlçe Başkanı ve Teşkilat Üyeleri Hacılar Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika

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