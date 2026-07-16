MHP İl Başkanı Kılıç, Alaybey Esnafını Dinledi - Son Dakika
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MHP İl Başkanı Kılıç, Alaybey Esnafını Dinledi

MHP İl Başkanı Kılıç, Alaybey Esnafını Dinledi
16.07.2026 16:45
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MHP Gaziantep İl Başkanı Kılıç, Alaybey Mahallesi'nde esnafla bir araya gelip sorunları dinledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Alaybey Mahallesi esnafını ziyaret ederek sorun, talep ve önerilerini yerinde dinledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, beraberindeki parti yöneticileri ve ilçe teşkilat üyeleriyle birlikte kentin tarihi ve hareketli noktalarından biri olan Alaybey Mahallesi'nde esnaf turu gerçekleştirdi.

Sıcak ve samimi diyalogların yaşandığı ziyarette dükkanları tek tek gezen Başkan Kılıç, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Alışveriş yapan vatandaşlarla da ayaküstü sohbet eden Kılıç, halkın taleplerini birinci ağızdan dinleyerek tek tek not aldı.

"Esnafımızın nabzını tutuyoruz"

Esnaf ve sanatkarın toplumsal hayatın ve yerel ekonominin harcı olduğunu vurgulayan MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Esnafımızın derdi bizim derdimizdir" dedi.

Kılıç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Alaybey Mahallesi'ndeki kıymetli esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. Bizim siyaset anlayışımızın temelinde insan odaklılık ve gönül köprüleri kurmak vardır. Esnafımızın derdi bizim derdimizdir. Onların memnuniyeti, refahı ve huzuru için her platformda sesleri olmaya devam edeceğiz. Sadece seçim dönemlerinde değil, her an milletimizin içinde, esnafımızın yanındayız. Bizleri güler yüzle karşılayan, hanelerini ve gönüllerini açan tüm Alaybey esnafına teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Esnaftan Başkan Kılıç'a yoğun ilgi

Esnafın ve mahalle sakinlerinin MHP heyetine gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekerken, Alaybey esnafı da İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Sorunlarının dinlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle esnafı, siyasetçileri her zaman böyle halkın içinde görmek istediklerini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP İl Başkanı Kılıç, Alaybey Esnafını Dinledi - Son Dakika

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