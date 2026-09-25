MHP Kayseri İl Yönetimi, yeni döneme türbede dua ve adak kurbanıyla başladı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri 15. Olağan İl Kongresi sonrasında seçilen il yönetimi, yeni hizmet dönemine dualarla başladı.

Seyit Burhanettin Hazretleri Türbesi'nde gerçekleşen programa MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, il yönetimi ve partililer katıldı. Programda Seyit Burhanettin Hazretleri Türbesi'nde dua edildikten sonra adak kurbanı kesildi. Programda konuşan MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, milletin ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri 15. Olağan İl Kongremiz neticesinde dün akşam yapmış olduğumuz toplantıda il divanımızı, il disiplin kurulumuzu ve çalışma komisyonlarımızı oluşturduk. Tabi ki her zaman için söylüyoruz, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'nin en büyük siyasi organizasyonudur. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri teşkilatları liderimizin de söylediği gibi Ülkücü Milliyetçi Hareket'in omurgasını oluşturan teşkilatlardır. Biz bu her iki şiara sadık kalarak, kendi hedeflerimizi, önceliklerimizi belirterek ve sahada yapmayı planladığımız çalışmalara uygun bir yönetim kurulu, uygun bir il divanı oluşturduk, hazırladık. Bundan sonra daha önce defalarca kez söylediğimiz gibi ve ortaya da koyduğumuz gibi çalışmalarımızda, gündüz oturmadan, gece uyumadan Kayseri'miz, Kayserili hemşehrilerimiz için Ülkücü Milliyetçi Hareket'in bu zamana kadar Kayseri'de hizmet etmiş her bir ferdi için sahada olmaya devam edeceğiz. Milletimizin, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.