MHP'li Ersoy, Kayseri Tekstil Sorunlarını Meclise Taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'li Ersoy, Kayseri Tekstil Sorunlarını Meclise Taşıdı

MHP\'li Ersoy, Kayseri Tekstil Sorunlarını Meclise Taşıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baki Ersoy, Kayseri tekstil sektörünün sorunlarını ve çözümlerini TBMM'de gündeme getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kayseri tekstil sektörünün karşı karşıya bulunduğu sorunları ve sektörün beklentilerini meclis gündemine taşıdı.

Konuşmasında, Teksif Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Canbaz tarafından iletilen sektör değerlendirmelerine değinen Ersoy, yüksek finansman maliyetleri, krediye erişimde yaşanan güçlükler, enerji ve işçilik giderlerindeki artış ile ihracat pazarlarında yaşanan daralmanın üreticiler üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Kayseri'nin üretim, ihracat ve istihdam gücüyle Türkiye ekonomisinin öncü şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Ersoy, tekstil sektöründe yaşanabilecek olumsuzlukların yalnızca işletmeleri değil, binlerce çalışanı ve şehrin ekonomik hayatını da yakından ilgilendirdiğini belirtti.

Ersoy, üretim ve istihdamın korunması amacıyla ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması, Eximbank destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, istihdam teşviklerinin günümüz şartlarına uygun şekilde güncellenmesi ve üretimi önceleyen ekonomik tedbirlerin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Ersoy, "Kayseri'mizin tekstil sektörünün yaşadığı sorunları Gazi Meclisimizin gündemine taşıdık. Yüksek finansman maliyetleri, krediye erişimde yaşanan güçlükler, artan üretim giderleri ve ihracat pazarlarındaki daralmanın sektörümüz üzerindeki etkilerine dikkat çektik. Tekstil işletmelerimizin üretim, istihdam ve ihracata katkısını sürdürebilmesi için, finansmana erişimin kolaylaştırılması, Eximbank desteklerinin güçlendirilmesi, istihdam teşviklerinin güncellenmesi ve üretimi destekleyen adımların önemini vurguladık" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Baki Ersoy, Kayseri, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MHP'li Ersoy, Kayseri Tekstil Sorunlarını Meclise Taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu 189 ülkede aranıyor 13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu! 189 ülkede aranıyor
Burcu öğretmene polislerden güzel haber Çalınan tiny house’u bulundu Burcu öğretmene polislerden güzel haber! Çalınan tiny house'u bulundu
ABD Kongresi’nde İran çatlağı: Temsilciler Meclisi ’Dur’ dedi, Senato reddetti ABD Kongresi'nde İran çatlağı: Temsilciler Meclisi 'Dur' dedi, Senato reddetti
Benzin alev alınca alevlerin arasında kalan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti Benzin alev alınca alevlerin arasında kalan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yemen tarihinde bir ilk Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Londra’da lüks otelde ölü bulunan Suudi Prensin kanında uyuşturucu kokteyli çıktı Londra'da lüks otelde ölü bulunan Suudi Prensin kanında uyuşturucu kokteyli çıktı

20:00
Ne ABD ne de İsrail İki ülke gizlice İran’ı bombaladı
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
19:22
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Özgür Özel’e tebrik mektubu
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Özgür Özel’e tebrik mektubu
18:53
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
18:42
Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP’den istifa etti
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti
17:59
Çekmeköy’de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı
Çekmeköy'de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı
17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 21:16:00. #7.12#
SON DAKİKA: MHP'li Ersoy, Kayseri Tekstil Sorunlarını Meclise Taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.