MHP Meclis Üyesi Mustafa Latif Orhan'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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MHP Meclis Üyesi Mustafa Latif Orhan'ın Cenazesi Toprağa Verildi

MHP Meclis Üyesi Mustafa Latif Orhan\'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Köşk Belediyesi MHP Meclis üyesi Mustafa Latif Orhan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Orhan'ın cenaze töreni düzenlendi ve toprağa verildi.

24.08.2024 19:18  Güncelleme: 19:20
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Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Köşk Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis üyesi Mustafa Latif Orhan düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Köşk Belediye Meclis Üyesi Mali Müşavir Mustafa Latif Orhan (58) uykusunda aniden fenalaştı. Ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Orhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Orhan'ın ani ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Orhan için cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip Köşk Çarşı Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Orhan'ın naaşı Ilıdağ Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine; Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP İlçe Başkanı Levent Güler, MHP il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, aile yakınları ve Orhan'ın sevenleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP Meclis Üyesi Mustafa Latif Orhan'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika

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