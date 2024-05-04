Michigan Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek Gösterisi

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ABD'deki Michigan Üniversitesi'nin Müzik, Tiyatro ve Dans Okulu'nun mezuniyet törenine Filistin'e destek gösterisi damga vurdu.

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin'e destek ve İsrail'e tepki eylemler dünya geneline yayılıyor. ABD'de bulunan Michigan Üniversitesi'nin Müzik, Tiyatro ve Dans Okulu'nun mezuniyet törenine Filistin'e destek gösterisi damga vurdu. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler mezuniyet törenini yarıda kesti. İsrail karşıtı sloganlar eşliğinde törenin yapıldığı salona giren ve izleyicilerin arasından geçen öğrenciler, "Michigan Üniversitesi soykırımı finanse ediyor", "Özgür Filistin" yazılı pankart taşıdı. Katılımcılar arasında bulunanlar ise "ABD" ve "dışarı çıkın" sloganları atarak Filistin destekçilerine tepki gösterdi. Salonda bulunanlar eylemcilerin salonu terk etmesini isterken, törenin yapıldığı salonda bulunan ekrana eylemcilerin salonu terk etmesine yönelik uyarılar yayınlandı. Eylemcilerin salondan ayrılmaması üzere gösteriye polis müdahale etti. Filistin destekçilerinin salondan ayrılmasının ardından mezuniyet töreni devam etti. - MİCHİGAN