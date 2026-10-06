Midyat Devlet Hastanesi Teşekkür Köşesi\'yle sağlık çalışanlarına teşekkür yolu açtı

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlık çalışanlarının motivasyonuyla buluşturan yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Hastanede bir ilk olarak oluşturulan "Teşekkür Köşesi" ile vatandaşlar, sağlık hizmetinden memnun kaldıkları personellere doğrudan teşekkürlerini iletebilecek.

Midyat Devlet Hastanesinde vatandaş odaklı sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yeni bir uygulama başlatıldı. Hastanede bir ilk olarak hayata geçirilen "Teşekkür Köşesi", hasta ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik memnuniyet ve teşekkürlerini doğrudan ifade edebilmelerine imkan sağlayacak. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz tarafından hayata geçirilen uygulama ile sağlık hizmetlerinden memnuniyet duyan vatandaşların, kendilerine sunulan hizmette emeği bulunan personellere yönelik teşekkür mesajlarını iletmeleri hedefleniyor.

Hasta Halil Tunçer isimli vatandaş, "Bi kaç gün önce elimden yaralandım. Acil pansuman odasındaki Abdullah Sualp hocamızda bizimle çok ilgilendi, kendisine çok teşekkür ediyorum ve aynı zamanda Midyat Devlet Hastanesi tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hasta Ahmet Er de "Hasta olduğum esnada benimle ilgilenen Hasan Zahid İnci hocamıza çok teşekkür ediyorum gerçekten ilgi ve alakaları çok hoşuma gitti. Ayrıca tüm hastane personeline özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hasta Emine Ataseven ise "Ben bugün biraz rahatsızlandım ve acile geldim doktor Serhat bey benimle ilgilendiği için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz, "Teşekkür etmek insan ilişkilerini güçlendiren en kolay ve basit yollardan bir tanesidir. Bizde bunu aramızda yaygınlaştırmak için böyle bir uygulama başlattık" dedi.

"Teşekkür Köşesi" uygulamasıyla vatandaşlardan gelen olumlu geri bildirimlerin görünür hale getirilmesi, sağlık çalışanlarının emeklerinin takdir edilmesi ve çalışan motivasyonunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Midyat Devlet Hastanesi yönetimi, "İyi sağlık hizmeti, memnun hasta ve motive sağlık çalışanı" anlayışı doğrultusunda, vatandaşların görüş ve geri bildirimlerini sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde önemli bir unsur olarak değerlendiriyor. Hastanede hayata geçirilen "Teşekkür Köşesi" uygulamasıyla, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının vatandaşların takdiriyle görünür kılınması ve hasta memnuniyetinin daha da artırılması hedefleniyor.