Migros'tan 7.875 Çalışana Kadro Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Migros'tan 7.875 Çalışana Kadro Müjdesi

Migros\'tan 7.875 Çalışana Kadro Müjdesi
15.02.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Migros, depo çalışanlarıyla müzakereleri sonuçlandırarak 7.875 taşeron işçiyi kadroya aldı.

Dağıtım merkezlerinde taşeron kadrosundaki 7 bin 875 çalışanı kadrosuna alarak sosyal ve sendikal haklara kavuşturan Migros, bir süre önce iş akitlerini feshetmek durumunda kaldığı depo çalışanlarıyla yapılan müzakerelerin uzlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamada; Türkiye'de özel sektörde en fazla sendikalı çalışana sahip şirket olarak, Migros'un sosyal diyalog ve çalışan hakları konusundaki yaklaşımını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. Bu kapsamda, iletilen görüşme taleplerine her zaman iyi niyetle ve çözüm odaklı olarak dönüş yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde müzakere edilen başlıklarda, şirketimizin yetki ve sorumluluğunda olan ve çalışanların hak ve talepleri çerçevesinde çözümlenmemiş hiçbir konu kalmamıştır. Çalışma barışını korumayı merkeze aldığımız bu süreci, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde büyük bir titizlik ve sorumluluk bilinciyle yürüttük. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Migros ailesine katılan tüm çalışanlarımızla birlikte güven ve huzur içinde yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte duyarlı yaklaşım gösteren herkese teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Migros, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Migros'tan 7.875 Çalışana Kadro Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

16:35
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
16:22
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 16:51:47. #7.11#
SON DAKİKA: Migros'tan 7.875 Çalışana Kadro Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.