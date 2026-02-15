Migros\'tan 7.875 Çalışana Kadro Müjdesi

Dağıtım merkezlerinde taşeron kadrosundaki 7 bin 875 çalışanı kadrosuna alarak sosyal ve sendikal haklara kavuşturan Migros, bir süre önce iş akitlerini feshetmek durumunda kaldığı depo çalışanlarıyla yapılan müzakerelerin uzlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamada; Türkiye'de özel sektörde en fazla sendikalı çalışana sahip şirket olarak, Migros'un sosyal diyalog ve çalışan hakları konusundaki yaklaşımını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. Bu kapsamda, iletilen görüşme taleplerine her zaman iyi niyetle ve çözüm odaklı olarak dönüş yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde müzakere edilen başlıklarda, şirketimizin yetki ve sorumluluğunda olan ve çalışanların hak ve talepleri çerçevesinde çözümlenmemiş hiçbir konu kalmamıştır. Çalışma barışını korumayı merkeze aldığımız bu süreci, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde büyük bir titizlik ve sorumluluk bilinciyle yürüttük. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Migros ailesine katılan tüm çalışanlarımızla birlikte güven ve huzur içinde yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte duyarlı yaklaşım gösteren herkese teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL