Mihalıççık\'ta Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Mihalıççık'ın Yunus Emre Mahallesi ile Belen Cılbırt Mahalleleri'nin kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı. 20 kilometrelik kanalizasyon hat yapım çalışması ve Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yaklaşık 50 milyon TL'ye mal oldu.

ESKİ Genel Müdürlüğü, Mihalıççık ilçesinde başlattığı ve 50 milyon TL'ye mal olan altyapı çalışmasını tamamladı. ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, "Yunus Emre, sadece Eskişehir'e değil tüm insanlığa mal olmuş Türkmen bir derviş ve Türkçeyi çok iyi kullanan bir şairdir. Şehrimizin ve ülkemizin en önemli turizm noktalarından birisi olan Yunus Emre Mahallesi'nin kanalizasyon altyapı sorununu çözüme kavuşturmuş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.