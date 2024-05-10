Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz Engelliler Haftası\'nı değerlendirdi

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Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Engelliler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, haftanın engelli bireylerin toplumda hak ettikleri saygı ve değeri görmeleri için önemli bir fırsat olduğunu açıkladı.

Başkan Topuz mesajında, "Bu hafta, toplumumuzda engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve onların karşılaştığı engelleri kaldırmak için farkındalık oluşturmamıza da imkan sağlayacaktır. Toplumumuzun önemli bir parçası olan engelli bireylerimizin hak ettiği saygı ve desteği alması, engelli bireylerimizin yaşadığı zorlukları anlamak ve onlara yardımcı olmak her birimizin sorumluluğudur.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Engelliler Haftası'nı, engelli vatandaşlarımızın yaşadığı güçlükleri anlamak ve onlara destek olmak için bir fırsat olarak görmeli, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Engelli bireylerin toplumumuzun birer parçası olduklarını unutmamalı ve onlara karşı her daim anlayışlı ve saygılı olmalıyız. ve özellikle unutmamalıyız ki; engelli bireylerimizi sadece hafta kapsamında hatırlamamalı, onlara engelsiz alanlar sunarak yaşam alanlarını genişletmeliyiz. Onların yaşadığı zorlukları anlamak ve onlarla dayanışma içinde olmak, toplumumuzun daha kapsayıcı ve adaletli bir yer olmasını sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımıza sevgi, saygı ve destek dolu bir hafta diliyorum" dedi. - MUĞLA