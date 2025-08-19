Milas-Bodrum Havalimanı\'na GES Yatırımı

TAV Havalimanları, Milas- Bodrum Havalimanı'nda güneş enerjisi santrali (GES) yatırımını tamamladı. Toplam 6,65 MW kurulu güce sahip santralin yılda yaklaşık 10 milyon kWh elektrik üretmesi öngörülüyor. Bu üretim, yaklaşık 3 bin hanenin yıllık enerji tüketimine denk geliyor.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı'nda güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı tamamlandı. Havalimanının otopark alanında hayata geçirilen projede, Topcon teknolojisine sahip 11 bin 252 panel kullanıldı. Sistemin devreye alınmasıyla yılda 4 bin 138 ton karbon emisyonunun önlenmesi bekleniyor. Bu miktar, yaklaşık 200 bin ağacın bir yılda tuttuğu karbonu dengeleyecek seviyede. Proje aynı zamanda, Türkiye'nin en büyük güneş enerjili otopark sistemi olma özelliğini taşıyor.

Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "TAV Havalimanları olarak operasyonlarımızın çevresel etkilerini en aza indirmek amacıyla uzun vadeli bir strateji izliyoruz. 2030 yılına kadar tüm havalimanlarımızda karbon nötr, en geç 2050 yılına kadar ise net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programına dahil olan Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki GES projesiyle bu hedef doğrultusunda önemli bir adımı daha tamamlamış olduk. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem çevresel etkileri azaltmayı hem de sektörde bu dönüşüme öncülük etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

GES kurulumu kapsamında otopark altyapısında da çeşitli iyileştirmeler gerçekleştirildi. Panel altlarına entegre edilen aydınlatma ve kamera sistemleriyle güvenlik artırıldı, yürüyüş yolları, yönlendirme levhaları ve engelli otoparklarına yönelik düzenlemelerle erişilebilirlik geliştirildi. Bu çalışmalarla, yolcu deneyiminin daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedeflendi. - İSTANBUL