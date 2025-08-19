Milas-Bodrum Havalimanı'na GES Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Milas-Bodrum Havalimanı'na GES Yatırımı

Milas-Bodrum Havalimanı\'na GES Yatırımı
19.08.2025 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAV, Milas-Bodrum Havalimanı'nda 6,65 MW GES kurarak yıllık 10 milyon kWh elektrik üretecek.

TAV Havalimanları, Milas- Bodrum Havalimanı'nda güneş enerjisi santrali (GES) yatırımını tamamladı. Toplam 6,65 MW kurulu güce sahip santralin yılda yaklaşık 10 milyon kWh elektrik üretmesi öngörülüyor. Bu üretim, yaklaşık 3 bin hanenin yıllık enerji tüketimine denk geliyor.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı'nda güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı tamamlandı. Havalimanının otopark alanında hayata geçirilen projede, Topcon teknolojisine sahip 11 bin 252 panel kullanıldı. Sistemin devreye alınmasıyla yılda 4 bin 138 ton karbon emisyonunun önlenmesi bekleniyor. Bu miktar, yaklaşık 200 bin ağacın bir yılda tuttuğu karbonu dengeleyecek seviyede. Proje aynı zamanda, Türkiye'nin en büyük güneş enerjili otopark sistemi olma özelliğini taşıyor.

Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "TAV Havalimanları olarak operasyonlarımızın çevresel etkilerini en aza indirmek amacıyla uzun vadeli bir strateji izliyoruz. 2030 yılına kadar tüm havalimanlarımızda karbon nötr, en geç 2050 yılına kadar ise net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programına dahil olan Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki GES projesiyle bu hedef doğrultusunda önemli bir adımı daha tamamlamış olduk. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem çevresel etkileri azaltmayı hem de sektörde bu dönüşüme öncülük etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

GES kurulumu kapsamında otopark altyapısında da çeşitli iyileştirmeler gerçekleştirildi. Panel altlarına entegre edilen aydınlatma ve kamera sistemleriyle güvenlik artırıldı, yürüyüş yolları, yönlendirme levhaları ve engelli otoparklarına yönelik düzenlemelerle erişilebilirlik geliştirildi. Bu çalışmalarla, yolcu deneyiminin daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedeflendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Bodrum, Enerji, Güncel, Çevre, Yerel, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milas-Bodrum Havalimanı'na GES Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Hasat başladı, kilosu 1500 TL’den satılıyor Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor
Motosiklet tutkusu Eda’yı hayattan kopardı Motosiklet tutkusu Eda'yı hayattan kopardı
Yargıtay’dan emsal karar Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
Polis, eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı Polis, eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı
MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru’dan Serdar Ortaç’a uyarı MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru'dan Serdar Ortaç'a uyarı
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
08:18
Ukrayna’dan ABD’ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 09:08:20. #7.11#
SON DAKİKA: Milas-Bodrum Havalimanı'na GES Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.