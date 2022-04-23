Milas'ta 23 Nisan kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Milas'ta 23 Nisan kutlandı

23.04.2022 14:45
Milas'ta 23 Nisan kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dr. Mete Ersoy İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program çerçevesinde Atapark'ta kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dr. Mete Ersoy İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program çerçevesinde Atapark'ta kutlandı.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşların katıldığı kutlama töreni büyük coşku içerisinde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Seda Çay ve Dudu Özdemir'in sunumunu yaptığı programda üç farklı dal ve kademede düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından Milli Mücadele Kahramanları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsili açılış ve Atatürk Çocukları gösterileri gerçekleşti.

Ege Çağan Oğuzhan, Melisa Adsan, Nisanur Kaya ve Gökalp Osman Sarı'nın şiirlerini okumasının ardından okulun bir ve ikinci sınıf öğrencilerinin sahnelediği ront ve halk oyunları gösterileri ile program sona erdi.

Dr. Mete Ersoy İlkokulu Müdürü Jale Kök'ün desteğiyle okulun 4. sınıf öğretmenleri Fatma Sibel Başkonuş, Feriha Karakurum, Mehmet Karaoğlan, M. İbrahim İlçin ve Hafize Kaynak'ın hazırladığı ve tüm okul öğretmenlerinin katkısıyla renklenen program vatandaşlardan büyük beğeni aldı. - MUĞLA

Milas'ta 23 Nisan kutlandı
Milas'ta 23 Nisan kutlandı
Milas'ta 23 Nisan kutlandı
Milas'ta 23 Nisan kutlandı
Milas'ta 23 Nisan kutlandı
Milas'ta 23 Nisan kutlandı
Milas'ta 23 Nisan kutlandı

YORUMLAR
500
Sahil Güvenlik Komutanlığı korveti 23 Nisan dolayısıyla ziyarete açıldı Sahil Güvenlik Komutanlığı korveti 23 Nisan dolayısıyla ziyarete açıldı Jandarma ekipleri, çocuklarla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Jandarma ekipleri, çocuklarla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı TRAKYA'DA 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI TRAKYA'DA 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Milas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milas'ta 23 Nisan kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
15:00 23 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı koltuğu neden çocuklara devredilmedi? Erdoğan yanıtladı: Salgın sebebiyle...
14:55 Sanat dünyasını yasa boğan ölüm: Tunç Kökkaya hayatını kaybetti
14:54 Altıncı kattan düşen küçük Azra'yı vatandaşlar kurtardı: İşte o anlar
14:51 Survivor'da ilginç tesadüf: Yağmur dört yıl önce de 83. bölümde elenmiş
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
14:26 Taraftar Galatasaray'ın maç kadrosunu beğenmedi
14:01 Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum
13:56 Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı: Saçı tam benim istediğim renk olucak!
13:54 Fırat Kalkanı bölgesine yapılan operasyonda 50 terörist öldürüldü
13:49 Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 15:11:24. #1.13#
SON DAKİKA: Milas'ta 23 Nisan kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement