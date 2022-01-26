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Milletvekili Taşkesenlioğlu ile MKYK Üyesi Fırat'tan Rektör Çomaklı'ya tebrik ziyareti - Son Dakika

Milletvekili Taşkesenlioğlu ile MKYK Üyesi Fırat'tan Rektör Çomaklı'ya tebrik ziyareti

26.01.2022 14:43
Milletvekili Taşkesenlioğlu ile MKYK Üyesi Fırat'tan Rektör Çomaklı'ya tebrik ziyareti

Türkiye'de eğitim veren toplam 131 devlet üniversitesi arasında Araştırma Üniversitesi unvanı alan 20 üniversiteden biri olan Atatürk Üniversitesinin, bu önemli başarısını kutlamak amacıyla gerçekleşen ziyaretler kapsamında, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ile AK Parti...

Türkiye'de eğitim veren toplam 131 devlet üniversitesi arasında Araştırma Üniversitesi unvanı alan 20 üniversiteden biri olan Atatürk Üniversitesinin, bu önemli başarısını kutlamak amacıyla gerçekleşen ziyaretler kapsamında, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ile AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahim Fırat, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın konuğu oldu.

Rektör Çomaklı'ya elde edilen başarı dolayısıyla tebriklerini ileten Taşkesenlioğlu ile Fırat, Atatürk Üniversitesinin ülke yükseköğretimi ve kalkınmasına sağladığı katkıların değerinden bahsettiler. Türkiye çapında görev yapan birçok bürokrat, yönetici, iş insanı ve siyasetçinin Atatürk Üniversitesinden mezun olduğunu belirten konuklar, kurumun adeta bacasız bir fabrika olduğuna da vurgu yaptılar.

Hayırlı olsun dilekleri ile iyi niyetlerini dile getiren misafirlerine teşekkür eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi ailesinin topluma ve insanlığa faydalı çalışmalar yapabilmek için gece gündüz demeden çabaladığını söyledi.

Üniversitenin Erzurum ve bölge halkına hitaben tüm kurumlarla iş birliği içerisinde olduğuna değinen Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesi olarak yapılacak her iş birliğinde paydaş olmaktan ve ihtiyaç duyulan her alanda destek vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti. - ERZURUM

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Milletvekili, Türkiye, Erzurum, Fırat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milletvekili Taşkesenlioğlu ile MKYK Üyesi Fırat'tan Rektör Çomaklı'ya tebrik ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milletvekili Taşkesenlioğlu ile MKYK Üyesi Fırat'tan Rektör Çomaklı'ya tebrik ziyareti - Son Dakika
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