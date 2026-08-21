Milli Denizaltı MİLDEN TEKNOFEST\'te Sergilendi

Milli Denizaltı MİLDEN'in ilk bloku, TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilendi. Denizaltı ile ilgili bilgi veren ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, "MİLDEN projesinin şu anda birinci fazını yapıyoruz. İnşallah zamanında tamamlanacak ve Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek. Planlı teslim tarihi zaten 2032. Zamanında biteceğine inanıyoruz. Şu anda birinci fazdayız. MİLDEN'in en önemli özelliği aslında havadan bağımsız tahrik sistemi olacak" dedi.

Türk savunma sanayisinin lider oyuncularından olan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bağlısı ASFAT, yerli ve milli olarak geliştirdiği kara, hava ve deniz platformlarıyla dikkati çekiyor. ASFAT'ın geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip ürünleri Türkiye'nin gücüne güç katıyor. ASFAT, Mavi Vatan için MİLGEM ve MİLDEN projelerinin ana yükleniciliğini yapıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği Milli Denizaltı MİLDEN'in ilk bloku, TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilendi. ASFAT ana yükleniciliğinde yapılan Milli Denizaltı MİLDEN 80 metrenin üzerinde boya, yaklaşık 2 bin 700 ton deplasmana ve 50 günden fazla görev süresine sahip olması planlanıyor.

"Türk gençliğinin denizlere olan ilgisi de bizi çok heyecanlandırıyor"

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliklerinin ikincisine Gölcük'te katılmaktan gurur duyduklarını dile getiren ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, "TEKNOFEST gençliği gelişiyor, büyüyor, çoğalıyor. Burada bu heyecanı görüyoruz. TEKNOFEST gençliğinin, Türk gençliğinin denizlere olan ilgisi de bizi çok heyecanlandırıyor çünkü ASFAT olarak biz deniz platformlarında ve deniz tarafında çok önemli çalışmalar yapan bir Milli Savunma Bakanlığı şirketiyiz. TEKNOFEST'lerde paydaş olarak katılıyoruz. En yüksek derecede, düzeyde katılım sağlıyoruz. Standımızda gördünüz, gayet başarılı bir TEKNOFEST standı yaptık. Çocuklarımızın denizlere, deniz platformlarına, Mavi Vatan'a olan ilgisini topluyoruz. Onu da çok gördük. Çocuklar çok ilgi gösteriyorlar. Oyunlarla Mavi Vatan'a sahip çıkıyorlar. Ürünlerimizi, deniz platformlarımızı onlara tanıtıyoruz. Dolayısıyla bu ilgiden çok memnunuz. Ben TEKNOFEST Mavi Vatan'ın da çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Emeği geçenlere de şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

"MİLDEN projesinin şu anda birinci fazını yapıyoruz"

Projenin Türkiye için büyük önem taşıdığını ve MİLDEN'in test blokunu ilk kez TEKNOFEST'te sergilediklerini söyleyen İlbaş, "Türkiye için önemli bir proje. Bunu Mavi Vatan'da, TEKNOFEST'te dile getirmek çok önemli. Hemen arkamızda görülen, MİLDEN'in ana yüklenicisi olduğumuz Milli Denizaltı projemizin test bloğudur. O ilk defa burada sergileniyor. Bu test bloğunda birtakım tahribatlı, tahribatsız testler gerçekleştirilecek. Bu testlerden sonra da diğer fazlara, üretime geçilecek. Dolayısıyla MİLDEN projesinin şu anda birinci fazını yapıyoruz. Başarıyla devam ediyor. İnşallah zamanında tamamlanacak ve teslim edilecek Türk Deniz Kuvvetlerine. Planlı teslim tarihi zaten 2032. Zamanında biteceğine inanıyoruz. Şu anda birinci fazdayız. Birinci faz oldukça başarılı geçiyor" diye konuştu.

"En önemli özelliği havadan bağımsız tahrik sistemi"

Denizaltının teknik donanımına ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. İlbaş, projenin silah sistemleri ve diğer teknolojileriyle öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"MİLDEN'in en önemli özelliği aslında havadan bağımsız tahrik sistemi olacak. Yani normal motorların yanında aynı zamanda hidrojen enerjisi kullanılan, havadan bağımsız bir güç de kullanılacak. Dolayısıyla en önemli tarafı bu. Havadan bağımsız bir ilave, hibrit bir yapı olması çok önemli. Onun dışında silah sistemleri ve diğer sistemleriyle de öne çıkan bir proje bu. Çok kıymetli bir proje ve başarıyla devam ediyor."

"Yarışmada başarılı olanlarla da biz ASFAT olarak yakından ilgileniyoruz"

Ayrıca İlbaş, ASFAT olarak paydaşı ve yürütücüsü oldukları İnsansız Deniz Aracı (İDA) Yarışması'na da yoğun katılım sağlandığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yarışmaya da çok ilgi oldu. 112 başvuru var takım olarak ve bunların 38'i şu anda finale kaldı. 38 takımda 525 gencimiz, yarışmacımız var. Onların hepsine başarılar diliyorum. Tüm takımları da kutluyorum. İnşallah dereceye girecekler ve ödüllendirilecekler. Yarışmada başarılı olanlarla da biz ASFAT olarak yakından ilgileniyoruz. Onların projeleriyle de yakından ilgileniyoruz. Bu konudaki desteklerimiz devam edecek."