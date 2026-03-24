Milli Eğitim Akademisi ile Öğretmen Eğitimi Dönüşümü
24.03.2026 09:58
Prof. Dr. Çetinkaya, öğretmen adaylarının simülasyon ve uygulamalarla deneyim kazanacağını belirtti.

DÜZCE(İHA) – Milli Eğitim Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Çetinkaya, öğretmen adayların gerçek sınıf ortamına geçmeden önce simülasyonlar ve senaryolar üzerinden deneyim kazanacakları; son aşamada ise deneyimli öğretmenlerle birlikte sınıf içi uygulamalara aktif olarak katılacakları söyledi.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Öğretmenlik Mesleğinin Geleceği: Milli Eğitim Akademisi" başlıklı konferans, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Milli Eğitim Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Çetinkaya konuşmacı olarak yer aldı.

Programda yaptığı sunumda Prof. Dr. Fatih Çetinkaya, öğretmenlik mesleğinin dönüşümünün uzun yıllara dayanan bir süreç olduğunu ifade ederek, 1989 yılından bu yana planlanan ve geliştirilerek günümüze ulaşan bir yapı olduğunu vurguladı. Akademinin, eğitim fakültelerinin yerine geçmek amacıyla değil; öğretmen yetiştirme süreçlerini daha nitelikli ve bütüncül hale getirmek amacıyla oluşturulduğunu belirten Fatih Çetinkaya, mevcut sistemde öğretmen adaylarının sahada geçirdiği sürenin uluslararası standartlara kıyasla yetersiz kaldığını, bu nedenle Milli Eğitim Akademisi modeliyle uygulama ağırlıklı bir eğitim sürecinin benimsendiğini ifade etti.

Konuşmasında öğretmenlik mesleğinde yaşanan gerçeklik şokuna da değinen Çetinkaya, teorik bilginin sahaya aktarılmasında yaşanan zorlukların, uygulama temelli eğitimle aşılmasının hedeflendiğini belirtti. Mesleğinin ilk yıllarında yaşanan tükenmişlik ve mesleki tatminsizlik gibi sorunların azaltılmasında mentörlük sisteminin önemli bir rol oynayacağını ifade eden Çetinkaya, Milli Eğitim Akademisi'nin yalnızca öğretmen adaylarının değil, görevdeki öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerinin de önemli bir parçası olacağını vurguladı.

Programda ayrıca, akademi sürecinde yer alan teorik derslerin yanı sıra uygulama, eylem araştırmaları, yenilikçi sınıf deneyimleri ve okul dışı öğrenme ortamlarının da öğretmen adaylarının gelişimine katkı sağlayacağı ifade eden Çetinkaya, adayların gerçek sınıf ortamına geçmeden önce simülasyonlar ve senaryolar üzerinden deneyim kazanacakları; son aşamada ise deneyimli öğretmenlerle birlikte sınıf içi uygulamalara aktif olarak katılacakları belirtildi.

Konferans, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

