Milli Mücadele'nin sesi Hüsnü Açıksöz anıldı - Son Dakika
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Milli Mücadele'nin sesi Hüsnü Açıksöz anıldı

Milli Mücadele\'nin sesi Hüsnü Açıksöz anıldı

Milli Mücadele'ye destek vermek amacıyla Açıksöz Gazetesi'ni kuran ve Anadolu basınının en önemli isimlerinden olan Hüsnü Açıksöz, vefatının 85'inci yıldönümünde, Kastamonu'da düzenlenen programla anıldı.

28.08.2024 10:18  Güncelleme: 10:20
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Milli Mücadele'ye destek vermek amacıyla Açıksöz Gazetesi'ni kuran ve Anadolu basınının en önemli isimlerinden olan Hüsnü Açıksöz, vefatının 85'inci yıldönümünde, Kastamonu'da düzenlenen programla anıldı.

Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından düzenlenen programda, Milli Mücadele'ye destek vermek amacıyla Açıksöz Gazetesi'ni kuran ve Kurtuluş Savaşı'nın sesi olan Hüsnü Açıksöz anıldı. Kastamonu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Hüsnü Açıksöz'ü Anma ve Basın Onur Ödülleri" programına Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Devlet Eski Bakanı Murat Başesgioğlu, Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Emekli Orgeneral Atilla Ateş, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı, siyasi parti ve STK temsilcileri, farklı şehirlerden gelen çok sayıda gazeteci ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Gazeteciler Derneği Başkanı Gazeteci İzzet Sarı, 150 yıllık Kastamonu basınına hizmet eden ve ebediyete intikal eden başta Hüsnü Açıksöz olmak üzere tüm gazetecileri anmak için programı organize ettiklerini söyledi. Başkan İzzet Sarı'nın konuşmasının ardından, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz tarafından Kastamonu basınının öncüsü Hüsnü Açıksöz'ün hayatı anlatıldı. Daha sonra Kastamonu Gazeteciler Derneği tarafından programa özel olarak hazırlanan "Serpuş" isimli gazete, temsili gazete dağıtıcısı tarafından salondaki katılımcılara dağıtıldı.

Etkinlik, basın onur ödülleri programı ile devam etti. Protokol üyeleri tarafından, Gazeteci Yavuz Donat, Gazeteci Ahmet Tek, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Dim ve DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun adına Samsun Bölge Müdürü Murat Sandıkçı'ya ödülleri takdim edildi.

Programın düzenlenmesinde destek sağlayan sponsorlara teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından, "Son Akşam Yemeği" filmi ücretsiz olarak gösterildi. Film programa katılan vatandaşlardan büyük beğeni topladı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Mücadele'nin sesi Hüsnü Açıksöz anıldı - Son Dakika

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