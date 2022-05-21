Milli mücadelenin kazanıldığı yerler havadan böyle görüntülendi - Son Dakika
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Milli mücadelenin kazanıldığı yerler havadan böyle görüntülendi

21.05.2022 14:57

Milli mücadelenin kazanıldığı yerler havadan böyle görüntülendi Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5.

Milli mücadelenin kazanıldığı yerler havadan böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan, Kocatepe başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı bölgelerin dron görüntüsü izleyenleri mest ederken, görüntüler sosyal medya kullanıcılarını da adeta tarihte bir yolculuğa da çıkardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı bölgeler ve Büyük Taarruz emrinin verildigi Kocatepe dron ile görüntülendi. Havadan ve karadan çekilen görüntüler müdürlüğün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni alan görüntüler birçok kişi tarafından da paylaşıldı. İzleyicileri tarihte yolculuğa çıkaran görüntülerde Kocatepe, Atatürk Evi, Yüzbaşı Ağah Efendi Şehitliği gibi önemli noktalar yer alınıyor.

Milli mücadelenin kazanıldığı yerler havadan böyle görüntülendi
Milli mücadelenin kazanıldığı yerler havadan böyle görüntülendi
Milli mücadelenin kazanıldığı yerler havadan böyle görüntülendi
Milli mücadelenin kazanıldığı yerler havadan böyle görüntülendi
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli mücadelenin kazanıldığı yerler havadan böyle görüntülendi - Son Dakika


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