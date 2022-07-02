Milli Mücadelenin sembollerinden Kara Fatma, Beyoğlu'ndaki anıt mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Milli Mücadelenin sembollerinden Kara Fatma, Beyoğlu'ndaki anıt mezarı başında anıldı

02.07.2022 23:04
Milli Mücadelenin sembollerinden Kara Fatma, Beyoğlu'ndaki anıt mezarı başında anıldı

Milli Mücadelenin sembollerinden "Kara Fatma" mezarı başında anıldı.

Milli Mücadelenin sembollerinden "Kara Fatma" mezarı başında anıldı. Anma töreninde konuşan Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş, "Kara Fatma" ve onun gibi birçok kadın kahramanın örnek alınması gereken insanlar olduğunu söyleyerek, "Türk kadınlarına, alın size rol model diyorum" dedi.

Milli Mücadelenin kadın kahramanlarından, "Kara Fatma" lakaplı Üsteğmen Fatma Seher Erden için Beyoğlu Kulaksız Mezarlığında bulunan anıt mezarında anma töreni düzenlendi. Törene, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Program, Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın kahramanlardan bahsettiği bir zabıt ceridesini okumasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

"Türk kadınlarına, alın size rol model diyorum"

Anma töreninde konuşan Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş, "Milli Mücadelenin kadın kahramanlarının sembol isimlerinin en başındaki kahramandan bahsediyoruz. Vefatının 67'nci yıldönümünde kadın kahramanları anmak ve onu da yad etmek için buradayız. Öncelikle, daha kalabalık olmasını beklerdim. Çünkü biz, bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, onun gibi bir sürü komutana ve askere minnet borçluyuz. Mustafa Kemal, "Bu vatanın kurtuluşunda, yanarak, yakılarak, öldürülerek, taciz ve tecavüz edilerek bize büyük haksızlıklar yapıldı. Biz her şeye rağmen ayakta kaldıysak bu kadınlara çok şey borçluyuz" der ve bütün kadınlara, kahramanlara dua ister. Ben burada, 1,45 boyundaki bir kadının direnişini anlatıyorum. Sembol bir isimden bahsediyorum ve Türk kadınlarına, "Alın size rol model" diyorum. Sanal bir kahramandan değil, varlığını belgeleriyle ispatladığım bir kahramandan bahsediyorum" dedi.

Programa gelenlere, yiyecek ve meşrubat ikram edildi. İkramların ardından anma töreni sona erdi. - İSTANBUL

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Milli Mücadele'nin kadın kahramanı 'Kara Fatma' vefatının 67. yılında anıldı Milli Mücadele'nin kadın kahramanı 'Kara Fatma' vefatının 67. yılında anıldı Milli Mücadele'nin sembollerinden Kara Fatma, Beyoğlu'ndaki anıt mezarı başında anıldı Milli Mücadele'nin sembollerinden Kara Fatma, Beyoğlu'ndaki anıt mezarı başında anıldı
Kaynak: İHA

Kara Fatma, Beyoğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli Mücadelenin sembollerinden Kara Fatma, Beyoğlu'ndaki anıt mezarı başında anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Mücadelenin sembollerinden Kara Fatma, Beyoğlu'ndaki anıt mezarı başında anıldı - Son Dakika
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