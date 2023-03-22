Milli Muharip Uçağın ilk görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
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Milli Muharip Uçağın ilk görüntüleri paylaşıldı

22.03.2023 23:54

Milli Muharip Uçağın ilk görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Milli Muharip Uçağın ilk görüntülerini paylaştı.

Milli Muharip Uçağın ilk görüntüleri paylaşıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Milli Muharip Uçağın ilk görüntülerini paylaştı.

İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak'ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı

İsmail Demir, Genel, Yerel, Son Dakika

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