Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İncirlik Üssü'ne geldi.

Bakan Güler'i İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve komutanlar karşıladı. Bakan Güler'in programı açıklanmazken, Adana Valiliğinin sosyal medya hesabından, Güler'in bölgede bir dizi programa katılmak üzere İncirlik Üssü'ne geldiği belirtildi. - ADANA