Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Taşınabilir Erken İhbar Radar'ın Teslimat Törenine Katıldı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yüksek operasyon becerisine sahip bu radarımız sayesinde, çok yönlü tehditlerin, önceden tespit ve takibini hızlı bir şekilde yapacak, böylece tehditlere karşı uzun menzilde etkin bir şekilde mukabele ederek ülkemizin savunma yeteneklerini büyük ölçüde artıracağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesinde 'Taşınabilir Erken İhbar Radar' teslimat törenine katıldı.

"Savunma sanayimiz ihracat performansıyla da ülke ekonomisine de güç katmaktadır"

Türkiye'nin stratejik bir coğrafyada yer aldığını ve bu nedenle kendi güvenliğini sağlayabilmesi adına, savunma sistemlerini kendi imkanı ile üretmesinin önemini vurgulayan Bakan Güler, "Geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler yerli ve milli savunma sanayimizi her ne pahasına olursa olsun geliştirmemiz gerektiğini bizlere göstermiştir. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları stratejik vizyon, yüksek irade ve kararlı duruşları sayesinde, savunma sanayii alanında büyük projeler başlatılmış, devasa adımlar atılmıştır. Bunun neticesinde, birbirinden değerli firmalarımızın, hemen her platformda tasarlayıp ürettiği, sürekli olarak yenilerini geliştirdiği yerli ve milli savunma sanayii ürünleri, ordumuzun gücüne güç katmaktadır. Yerli ve milli üretime dayanan, böylelikle Türkiye'nin bağımsızlığına katkı sunan savunma sanayimiz, teknoloji üretme ve transfer kapasitesinin yanında, ihracat performansıyla da ülke ekonomisine de güç katmaktadır. Savunma sanayimiz artık; güçlü altyapısı, sürdürebilir ekosistemi, geniş istihdam olanakları ve ürettiği birbirinden kritik projeler ile bölgesinde ve dünyada rol model durumundadır. İthal sistemlere olan ihtiyacımızın azalması ve ileri savunma teknolojilerine dayalı bir savunma sanayine sahip olmamız, politik ve ekonomik bağımsızlığımızı sağlarken askeri ve stratejik seviyede uluslararası etkinliğimizi de artırmıştır" ifadelerini kullandı.

"Taşınabilir erken ikaz radar sistemini envanterimize katıyoruz"

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edilen yeni ürünler ile ordunun imkan ve kabiliyetinin geliştiğini belirten Bakan Güler, şöyle devam etti:

"Son aylarda, insansız savaş uçağımız ANKA 3 ile yerli ve milli uçağımız KAAN'ın başarıyla gerçekleştirilen ilk uçuşlarını gururla izledik. Aynı şekilde insanlı hava platformlarımız, HÜRKUŞ, HÜRJET, GÖKBEY ve KAAN'ın seri üretimine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Yerli ve milli imkanlarla üretilen gemilerimizi ve insansız deniz aracımızı donanmamızın hizmetine alırken yine Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak torpido ve füzelerin seri üretimine yönelik anlaşmaları imzaladık. Bunlara ilaveten, Kara Kuvvetlerimizin operasyon etkinliğine değerli katkılar sağlayacak farklı çap ve özelliklerdeki dört yerli ve milli füzemizin tedarik sözleşmelerini imzalarken modernize edilen ilk tankımızı teslim aldık. Bugün de yine ülkemizin savunmasına yönelik son derece kritik bir proje olan taşınabilir erken ikaz radar sistemini, envanterimize katıyoruz."

"Erken İhbar Radar Sistemi ile çok yönlü tehditlerin önceden tespit ve takibini hızlı bir şekilde yapacağız"

Gelişen harp teknolojisiyle asimetrik risk ve tehditlerin, hem savunma hem de güvenlik doktrinini sürekli değiştirdiğini aktaran Bakan Güler, geleneksel askeri tedbirlerin yanı sıra modern teknolojiye dayalı modern savunma sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Bakan Güler, "Türkiye olarak gerekli çalışmaları başlattık ve neticede Savunma Sanayi Başkanlığımız ve ASELSAN, yıllardır büyük bir gayretle üzerinde çalışarak erken ikaz radar sistemini üretmeyi başardı. Bu yeni nesil radar sistemimiz, Türkiye'nin en uzun menziline sahip olması erken ihbar yeteneği hızlı kurulum ve toparlanma gibi etkin hareket kabiliyeti ile kendi klasmanında en donanımlı özellikleri bünyesinde barındırıyor. Yüksek operasyon becerisine sahip bu radarımız sayesinde, çok yönlü tehditlerin, önceden tespit ve takibini hızlı bir şekilde yapacak, böylece tehditlere karşı uzun menzilde etkin bir şekilde mukabele ederek ülkemizin savunma yeteneklerini büyük ölçüde artıracağız. Ayrıca personelimizin etraflıca bilgi sahibi olması, hızlı karar alarak icraata yönelmesi bakımından da radarımız, ordumuza önemli bir üstünlük sağlayacaktır" dedi. - ANKARA