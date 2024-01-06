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Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliğinde Er Mehmet Oğlu Salih'in hikayesi paylaşıldı - Son Dakika
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Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliğinde Er Mehmet Oğlu Salih'in hikayesi paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı Şehidi Er Mehmet Oğlu Salih'in hikayesini paylaştı. Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenen etkinliğe şehidin yakınları, askeri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliğinde Er Mehmet Oğlu Salih\'in hikayesi paylaşıldı
06.01.2024 - 15:09,
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı Şehidi Er Mehmet Oğlu Salih'in hikayesini paylaştı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı Şehidi Er Mehmet Oğlu Salih için anma etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe şehidin yakınları ve askeri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte şehidin hüzünlü hikayesi anlatıldı.

MSB'den etkinlik ile ilgili yapılan paylaşımda şöyle denildi:

" "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa Vatandır."

Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı Şehidi Er Mehmet Oğlu Salih anıldı. Vatan uğruna cansiparane savaşan ve bu uğurda şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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