Minik Deniz, başkanın makam koltuğuna oturdu - Son Dakika

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kendisine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan minik Deniz'i makam koltuğuna oturttu.

Geçen haftalarda rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olan Başkan Öztürk, sağlığına kavuşmasının ardından tekrar görevine başladı. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, göreve başladıktan sonra makamında ziyaret edenler arasında 5 yaşında bir çocuk da vardı. Başkan Öztürk, yoğun mesaisi arasında kendisine geçmiş olsun ziyaretine gelen 5 yaşındaki Deniz Alan'ı kabul etti. Deniz Alan, Başkan Öztürk'ün koltuğuna oturarak hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de geleceğin belediye başkanı gibi poz verdi.

Deniz Alan "Bugün Bayram dedemi ziyaret ettim. Kendisini makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulunmak istedim. Görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan bu ziyaretler için teşekkürlerini ileten Başkan Bayram Öztürk ise "Bilindiği üzere geçen haftalarda rahatsızlığımdan dolayı ameliyat oldum. Hemşerilerimiz iyi günlerimizde de kötü günlerimiz de yanımızda olmaya gayret ettiler. Çok şükür sağlığımız yerindedir" ifadelerini kullandı. - AMASYA