Üye Girişi
Minik Deniz, başkanın makam koltuğuna oturdu - Son Dakika

Minik Deniz, başkanın makam koltuğuna oturdu

29.12.2021 12:30
Minik Deniz, başkanın makam koltuğuna oturdu

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kendisine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan minik Deniz'i makam koltuğuna oturttu.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kendisine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan minik Deniz'i makam koltuğuna oturttu.

Geçen haftalarda rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olan Başkan Öztürk, sağlığına kavuşmasının ardından tekrar görevine başladı. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, göreve başladıktan sonra makamında ziyaret edenler arasında 5 yaşında bir çocuk da vardı. Başkan Öztürk, yoğun mesaisi arasında kendisine geçmiş olsun ziyaretine gelen 5 yaşındaki Deniz Alan'ı kabul etti. Deniz Alan, Başkan Öztürk'ün koltuğuna oturarak hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de geleceğin belediye başkanı gibi poz verdi.

Deniz Alan "Bugün Bayram dedemi ziyaret ettim. Kendisini makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulunmak istedim. Görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan bu ziyaretler için teşekkürlerini ileten Başkan Bayram Öztürk ise "Bilindiği üzere geçen haftalarda rahatsızlığımdan dolayı ameliyat oldum. Hemşerilerimiz iyi günlerimizde de kötü günlerimiz de yanımızda olmaya gayret ettiler. Çok şükür sağlığımız yerindedir" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Minik Deniz, başkanın makam koltuğuna oturdu

YORUMLAR
500

İsmail Bayram, Bayram Öztürk, Deniz Alan, Taşova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik Deniz, başkanın makam koltuğuna oturdu - Son Dakika


Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri yürek dağladı Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri yürek dağladı         
12:31
Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı         
12:22
İstanbul'da yılbaşı gecesi ulaşım nasıl olacak? İBB uygulanacak programı açıkladı İstanbul'da yılbaşı gecesi ulaşım nasıl olacak? İBB uygulanacak programı açıkladı         
12:17
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, yoğun bakımdan çıktı! Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, yoğun bakımdan çıktı!         
12:14
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
Üretici de tüketici de aynı dertten muzdarip! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette 5,90 Üretici de tüketici de aynı dertten muzdarip! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette 5,90         
09:52
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57

Son Dakika Haberleri
12:24 Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti
12:21 Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı
12:17 İstanbul'da yılbaşı gecesi ulaşım nasıl olacak? İBB uygulanacak programı açıkladı
12:17 Pandemiyi 16 yıl önce bilen bir kahin, 2100'e kadar yaşanacakları anlatmış
12:13 Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, yoğun bakımdan çıktı!
12:06 Bir faiz indirimi daha mı geliyor? Bakan Nebati'nin ağzından kaçırdığı sözler canlı yayına damga vurdu
12:03 Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar
11:44 Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı
11:44 MSB'den aksiyon sahnelerini aratmayacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 teröristi böyle öldürdü
11:43 Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 12:36:20. #1.11#
SON DAKİKA: Minik Deniz, başkanın makam koltuğuna oturdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement