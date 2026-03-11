Minik Öğrenciler Bayrakseverliğiyle Ödüllendirildi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yere sarkan Türk bayrağının kirlenmemesi için dakikalarca başında nöbet tutarak gönülleri fetheden minik öğrenciler Azad Tatlıdilli ve Özge Genç, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tarafından ağırlandı.

Kovancılar ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan ve rüzgarın etkisiyle sarkan Türk bayrağını havada tutmak için büyük bir gayret gösteren iki minik öğrencinin görüntüsü tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı. 7 yaşındaki Azad Tatlıdilli ile 9 yaşındaki Özge Genç'in bu örnek davranışı Elazığ Valiliği tarafından ödüllendirildi. Vali Numan Hatipoğlu, makamında kabul ettiği minik öğrencilerle yakından ilgilendi. Çocukların sergilediği bu duyarlılığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Vali Hatipoğlu, "Minik öğrencilerimizin bayrak sevgisi hepimize büyük bir ders verdi" dedi.

Ziyaret sırasında çocukların ailelerini de tebrik eden Vali Hatipoğlu, vatan ve bayrak sevgisiyle yetişen bir neslin Türkiye'nin en büyük teminatı olduğunu vurgulayarak, minik öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - ELAZIĞ