Minik Öğrenciler Bayrakseverliğiyle Ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Minik Öğrenciler Bayrakseverliğiyle Ödüllendirildi

Minik Öğrenciler Bayrakseverliğiyle Ödüllendirildi
11.03.2026 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da sarkan Türk bayrağını koruyan minik öğrenciler Valilikte ağırlandı ve ödüllendirildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yere sarkan Türk bayrağının kirlenmemesi için dakikalarca başında nöbet tutarak gönülleri fetheden minik öğrenciler Azad Tatlıdilli ve Özge Genç, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tarafından ağırlandı.

Kovancılar ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan ve rüzgarın etkisiyle sarkan Türk bayrağını havada tutmak için büyük bir gayret gösteren iki minik öğrencinin görüntüsü tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı. 7 yaşındaki Azad Tatlıdilli ile 9 yaşındaki Özge Genç'in bu örnek davranışı Elazığ Valiliği tarafından ödüllendirildi. Vali Numan Hatipoğlu, makamında kabul ettiği minik öğrencilerle yakından ilgilendi. Çocukların sergilediği bu duyarlılığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Vali Hatipoğlu, "Minik öğrencilerimizin bayrak sevgisi hepimize büyük bir ders verdi" dedi.

Ziyaret sırasında çocukların ailelerini de tebrik eden Vali Hatipoğlu, vatan ve bayrak sevgisiyle yetişen bir neslin Türkiye'nin en büyük teminatı olduğunu vurgulayarak, minik öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik Öğrenciler Bayrakseverliğiyle Ödüllendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin olayı İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı! İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Pentagon’un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı Pentagon'un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı
Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı

20:59
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
20:36
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı’nda bir ilki gerçekleştirdi
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
20:27
Barış Göktürk, Fenerbahçe’ye başkan adaylığını açıkladı
Barış Göktürk, Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıkladı
20:13
Irak: Topraklarımızın İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Irak: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
20:04
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası
Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
19:55
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 21:15:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Minik Öğrenciler Bayrakseverliğiyle Ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.