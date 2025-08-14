Minik Öğrencilerden Anlamlı Ziyaret

Bolu'da yaz Kur'an kursuna katılan minik öğrenciler, cami görevlileri ve mahalle muhtarı eşliğinde engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Gölyüzü Mahallesi'nde yaz Kur'an kursu kapsamında eğitim gören öğrenciler, kurs hocaları ve mahalle muhtarı Oğuz Can ile birlikte mahallede yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşların kapısını çaldı. Ev ev dolaşan öğrenciler, büyükleriyle sohbet edip onların ihtiyaçlarını dinledi.

Bu ziyaretlerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi planlanırken, etkinliğin çocukların insanlarla iletişim kurmayı öğrenmeleri ve yardımseverlik bilinci kazanmaları amacıyla yapıldığı belirtildi. - BOLU