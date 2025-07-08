Minik Sporcular Yangın Güvenliği Eğitimi Aldı

DÜZCE(İHA) – Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Yaz Kulübü'nün minik üyeleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü gezdi.

GSB Yaz Spor Kulübü öğrencileri, yangın güvenliği konusunda bilgi aldı ve yangın durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğrendi. Eğitimin ardından çocuklar, itfaiye ekiplerinin gözetiminde yangına suyla müdahale tatbikatına katılarak öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirdi.

Minikler hem keyifli zaman geçirdi hem de hayati önem taşıyan bilgileri deneyimleyerek öğrendi. - DÜZCE