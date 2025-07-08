Minik Sporcular Yangın Güvenliği Eğitimi Aldı - Son Dakika
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Minik Sporcular Yangın Güvenliği Eğitimi Aldı

Minik Sporcular Yangın Güvenliği Eğitimi Aldı
08.07.2025 08:59  Güncelleme: 09:00
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Gençlik Spor Bakanlığı'nın Yaz Kulübü üyeleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yangın güvenliği konusunda bilgi aldı ve uygulamalı tatbikat yaptı.

DÜZCE(İHA) – Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Yaz Kulübü'nün minik üyeleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü gezdi.

GSB Yaz Spor Kulübü öğrencileri, yangın güvenliği konusunda bilgi aldı ve yangın durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğrendi. Eğitimin ardından çocuklar, itfaiye ekiplerinin gözetiminde yangına suyla müdahale tatbikatına katılarak öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirdi.

Minikler hem keyifli zaman geçirdi hem de hayati önem taşıyan bilgileri deneyimleyerek öğrendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik Sporcular Yangın Güvenliği Eğitimi Aldı - Son Dakika

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