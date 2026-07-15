Minik Sporculardan 15 Temmuz'a Anma Koşusu - Son Dakika
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Minik Sporculardan 15 Temmuz'a Anma Koşusu

Minik Sporculardan 15 Temmuz\'a Anma Koşusu
15.07.2026 23:55
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Eskişehir'de minik sporcular, 15 Temmuz anma etkinliği kapsamında Sancak Koşusu'nda boy gösterdi.

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sancak Koşusu'nda minikler boy gösterdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen anlamlı koşuda sancağı omuzlayan minik sporcular, hem 15 Temmuz'u andı hem de yaşıtlarına spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen "Sancak Koşusu", 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.30'da gerçekleştirildi. Ulus Anıtı önünden başlayan koşuda sporcular, sancağı Doktorlar Caddesi ve İki Eylül Caddesi güzergahı boyunca gururla taşıyarak bitiş noktası olan Valilik Meydanı'na ulaştırdı. Bu esnada yürüyüş grubuna katılan minik sporcularda ilgi odağı oldu. Herkese sporu tavsiye eden minik programa katılmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Büyüyünce çok güzel bir sporcu olmak istiyorum"

Sancak Koşusu'nda yer alan 8 yaşındaki Zeynep Hadime, etkinlikteki atmosferden duyduğu mutluluğu ve sporcu olma hayalini dile getirdi. Minik Zeynep, "Çok güzel bir yarış. Büyüyünce çok güzel bir sporcu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İyi ki de gelmişim"

Sancak koşusunun bir diğer minik katılımcısı 10 yaşındaki Alper Duru ise 15 Temmuz için düzenlenen etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti anlattı. Duru, kendisine yöneltilen "Bugün burada 15 Temmuz için bir etkinlik düzenleniyor, sen de buna katılıyorsun" ifadeleri üzerine, "Evet, seviyorum. İyi ki de gelmişim. Spor yapmalarını tavsiye ederim çünkü yarışmalara gidip birinci olabilirler" şeklinde konuştu.

Sancak Koşusu heyecanına ortak olan bir diğer minik sporcu 7 yaşındaki Zeynep Duru da hislerini heyecanlı bir şekilde ifade ederek etkinliği çok beğendiğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Sporculardan 15 Temmuz'a Anma Koşusu - Son Dakika

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