Minik Yiğit Eymen\'in İstiklal Marşı duyarlılığına Emniyet Müdürü Orhan duyarsız kalmadı

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Bingöl'de yolda yürürken İstiklal Marşının okunduğunu duyan 9 yaşındaki Yiğit Eymen Kera, hemen durarak hazır ola geçti. O anları gören ve kayıtsız kalmayan İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Yiğit Eymen'i evinde ve okulunda ziyaret ederek hediyeler verdi.

Bingöl'de evinden yemeğini alarak okulun yolunu tutan 9 yaşındaki Yiğit Eymen Kera, bir okuldan yankılanan İstiklal Marşını duyunca hemen hazır ola geçerek bekledi. Çevredeki vatandaşların ilerlemesine rağmen Yiğit Eymen'in durarak İstiklal Marşını okuduğunu gören polis ekipleri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, görüntülere duyarsız kalmadı. İlk olarak Yiğit Eymen'i evinde ekipleriyle birlikte ziyaret eden Orhan, kendisi ve ailesini tebrik etti. Hediyeler veren Orhan, Eymen ve ailesi ile uzun süre sohbet etti. Aynı zamanda şehit torunu olan Yiğit Eymen, o anları anlatırken duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı. Ardından Şehit Er Özkan Dumlu İlkokuluna giden İl Emniyet Müdürü Orhan, Yiğit Eymen Kera'ya Türk bayrağı hediye etti.

Göz yaşları içerisinde o anları anlatan Yiğit Eymen Kera, "O gün yemeğimi almıştım, okula gidiyordum. İstiklal Marşı okunduğunda ben de hazır halde bekledim. İçimden İstiklal Marşını okuyarak bekledim" dedi.

"Böyle bilinç ve terbiyeyle yetiştirilen evlatlarımız, geleceğimizi emanet ettiğimiz güzel gençlerimizdir"

İl Emniyet Müdürü Orhan ise "Bizim de onun gibi gözlerimiz dolu dolu oldu. Onu görünce duygulanmamak elde değil. Yanından yöresinden geçen insanlar da vardı. Milli ve manevi değerlerinin bu kadar farkında, özümsemiş ve hemen buna karşı bir davranış geliştirmiş, kardeşimizi görünce göğsümüz kabardı. Hemen gelip ona sarılmak ve ailesini tebrik etmek istedik. Böyle bir bilinç ve terbiye ile yetiştirilen evladımız bizim geleceğimizi emanet edeceğimiz güzel gençlerdendir. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. İnşallah karakteri bu şekilde devam etsin" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan'a teşekkür eden anne Hasret Kera ise "Çocuğumuzla gurur duyuyoruz. Bizim için bu tür şeyler önemlidir. Kendisi şehit torunu. Benim babam sivil şehit. Öğretmen zannederek yolda şehit düşmüş" şeklinde konuştu. - BİNGÖL