Minik Zeynep\'in çiğköfte hayali gerçek oldu

Yunusemre Belediyesi Uğur Mumcu Kütüphanesi'nin müdavimlerinden 4. sınıf öğrencisi Zeynep Mengüllüoğlu'nun çiğköfte etkinliği talebi, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın talimatıyla gerçeğe dönüştü.

Kütüphane bahçesinde çiğköfte etkinliği yapılmasını isteyen minik Zeynep'in talebi, yetkililer aracılığıyla Başkan Balaban'a iletildi. Talebi duyar duymaz harekete geçen Başkan Balaban, kısa sürede organizasyonun gerçekleştirilmesi için talimat verdi.

Düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Mehmet Mesut Doğan, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çağlar, Kütüphane ve Müzeler Müdürü Zehra Yazar, kütüphane personeli, Zeynep'in ailesi ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte öğrencilerle yakından ilgilenen başkan yardımcıları Arslan ve Doğan, çocuklarla sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Bahçede kurulan oturma alanlarında çiğköftelerini afiyetle yiyen öğrenciler, gün boyunca eğlenceli vakit geçirdi.

Minik Zeynep'in isteğinin yerine getirilmesi hem kendisini hem de arkadaşlarını sevindirirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. - MANİSA