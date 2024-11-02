Minikler Kızılay Haftası\'nı Eğlenceli Etkinliklerle Öğreniyor

Yerel

Sincan'da yer alan Plevne Anne Çocuk Oyun Evi'nde düzenlenen çeşit çeşit etkinliklerle miniklere Kızılay Haftası anlatıldı. Çocuklar, 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasındaki Kızılay Haftası'na yönelik farkındalık kazanırken dayanışmanın, yardımseverliğin ve kan bağışçısı olmanın önemini, eğitici ve keyifli etkinliklerle kavradı.

Bu hafta Plevne Anne Çocuk Oyun Evi'nde Kızılay Haftası'na özel bir etkinlik vardı. Kızılay Haftası'nın anlam ve önemini anlatmak için kes yapıştır faaliyetleri yapıldı, minikler oyunlarla bilinçlendi. Krepon kağıtlarıyla yapılan etkinlikte kan bağışının önemine dikkat çekildi. Öğretmenlerinden Kızılay'ın sorumluluklarını dinleyen çocuklar, yaptıkları etkinliklerle hem eğlendi hem de öğrendi.

Anne Çocuk Oyun Evleri'nde eğlence ve eğitim her hafta farklı etkinliklerle hız kesmeden devam ediyor. Minikler uzman eğitimciler ve anneleri eşliğinde keyifle vakit geçiriyor. Yaşıtlarıyla bire bir diyalog kuran çocuklar iletişim becerilerini güçlendirirken, çeşitli aktivitelerle de el, göz koordinasyonunu ve ince motor becerilerini geliştiriyor. Haftanın 6 günü açık olan Anne Çocuk Oyun Evlerinin gün gün programları Sincan Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor. Daha detaylı bilgi almak isteyenler ise 444 4 762 No.'lu çözüm merkezini arayabilir.

Oyun Evlerinin adresleri ise şöyle:

Evliya Çelebi Anne Çocuk Oyun Evi: Malazgirt Mah. Zafer İçyer Cad. No. 21

Yavuz Sultan Selim Anne Çocuk Oyun Evi: Törekent Mah. 331. Sok. No. 18

Temelli Anne-Çocuk Oyun Evi: Gazi Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Cad. No. 2

Yenikent Anne Çocuk Oyun Evi: 29 Ekim Mah. 818. Cad. No. 18

Ertuğrul Gazi Anne Çocuk Oyun Evi: Ertuğrul Gazi Mahallesi Sibel Sok. Süvari Sok. kesişimi

Plevne Anne Çocuk Oyun Evi: Plevne Mah. Bosna Cad. Destek Sok. kesişimi - ANKARA