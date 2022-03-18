Minikler 'Hz. Peygamber'i ilahilerle andı - Son Dakika
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Minikler 'Hz. Peygamber'i ilahilerle andı

18.03.2022 09:40
Minikler 'Hz. Peygamber'i ilahilerle andı

Minikler 'Hz. Peygamber'i ilahilerle andıORDU Ordu'nun Ünye Müftülüğü tarafından "Ünye Peygamber'ini Okuyor" isimli program düzenlendi.

Minikler 'Hz. Peygamber'i ilahilerle andı

ORDU Ordu'nun Ünye Müftülüğü tarafından "Ünye Peygamber'ini Okuyor" isimli program düzenlendi.

Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda minikler söyledikleri ilahilerle Hazreti Muhammed Mustafa'yı andı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, minikler tarafından ilahiler seslendirildi.

Programda konuşan Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş, "Peygamber efendimizi öğrenelim ve onun hayatını kendimize örnek alalım diyerek bir çalışma yaptık. Kurumlarımızdan birçok kardeşimiz kitabı okudu. Peygamber efendimiz; Abdullah, İbrahim, Kasım, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fatma kızları olan bir babadır. Yanında yıllarca duran ve çok iyi geçinen kendilerine kızmayan Enes bin Malik ve Ebu Hureyre gibi birçok sahabenin yanında yoldaş oldu. O kuşu öldüğünde birçok çocuğun evine taziyeye giden bir arkadaş oldu. O Yahudi komşusuna, komşuluk hakları çerçevesinde yardımına koşan bir komşu oldu" dedi.

Okumanın anlamayı beraberinde getirdiğini ve okumanın bir ibadet olduğunu söyleyen Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek, "İfade etmeye çalıştığımız üzere son kitabın ilk emri olan 'oku' kelimesidir. Mefulünü belirtmez Allah. Neden okuyacağına kullar karar versin ister. Allah'ın elçisi 'yazdırdı' dedi kitabı ve bir ömür Allah'ın indirdiği vahiy yazdırmış. Allahü Teala, namazlarda okumayı farz kıldı. Birisi okumazsa ibadet olmaz. Okumak ibadettir. Okumak anlamayı da beraberinde getirir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından miniklerin koro halinde seslendirdikleri çeşitli ilahiler izleyenlerden tam not alırken, program yemek ikramıyla son buldu.

Minikler 'Hz. Peygamber'i ilahilerle andı
Minikler 'Hz. Peygamber'i ilahilerle andı
Minikler 'Hz. Peygamber'i ilahilerle andı
Minikler 'Hz. Peygamber'i ilahilerle andı
Minikler 'Hz. Peygamber'i ilahilerle andı
Minikler 'Hz. Peygamber'i ilahilerle andı
Minikler 'Hz. Peygamber'i ilahilerle andı
Minikler 'Hz. Peygamber'i ilahilerle andı
Minikler 'Hz. Peygamber'i ilahilerle andı

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minikler 'Hz. Peygamber'i ilahilerle andı - Son Dakika


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