Minikler sokak hayvanlarını yemledi - Son Dakika
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Minikler sokak hayvanlarını yemledi

24.03.2022 15:57
Minikler sokak hayvanlarını yemledi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokak hayvanlarına yönelik Yahyalar İlköğretim okulunun anasınıfı öğrencileri hayvanlara yem dağıtarak dikkat çekti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokak hayvanlarına yönelik Yahyalar İlköğretim okulunun anasınıfı öğrencileri hayvanlara yem dağıtarak dikkat çekti.

Düzce'de sokak hayvanlarına yönelik ana sınıfı öğrencileri harekete geçti. Sokakta yemek bulmakta zorlanan hayvanları beslemek isteyen minik öğrenciler, ellerine aldıkları mamalar ile sokak sokak gezdi. Hayvanları korumanın önemi hakkında halka bilgilendirmelerde bulunan öğrenciler, öğretmenlerin hazırladığı mamalar ile sokaktaki hayvanları besledi. - DÜZCE

Minikler sokak hayvanlarını yemledi
Minikler sokak hayvanlarını yemledi
Minikler sokak hayvanlarını yemledi

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Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minikler sokak hayvanlarını yemledi - Son Dakika


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