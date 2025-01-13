Miniklerden Alzheimer Hastalarına Moral Ziyareti

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Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Belka Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakımevi'nden hizmet alan yaşlıları ziyaret etti. Kendi tasarladıkları çiçeklerle çınarların ellerini öpen minikler sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Düzce Belediyesi kurum içi örnek buluşmalara imza atmaya devam ediyor. Düzce Belediyesi BelkaKreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören Minik Eller sınıfı öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakımevi'nden faydalanan yaşlılara moral ziyareti gerçekleştirdi. Öğretmenleri eşliğinde yaşlı çınarların ellerini öpen minikler kendi tasarladıkları çiçekleri de vererek sohbet etti. Ziyarete eşlik eden Belediye Meclis üyeleri de Alzheimer Bakım merkezinden hizmet alanlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildikten sonra Alzheimer Merkezi çalışanları da minik misafirlerine ikramda bulundu. - DÜZCE