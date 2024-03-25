Miniklere kitap sevgisi aşılanıyor - Son Dakika
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Yerel

Miniklere kitap sevgisi aşılanıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Dumlupınar İlkokulu tarafından düzenlenen kütüphane etkinliği ile ilkokul öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırılıyor. Minikler, Kütüphane Haftası dolayısıyla kütüphanede kitap okuyarak keyifli vakit geçirirken, Mudurnu Kaymakamı da etkinliğe katılarak öğrencilere başarılar diledi. Öğrenciler, her gün kitap okumanın önemini vurgulayarak, Kütüphane Haftası'nda olduğu gibi her gün kitap okunması gerektiğini belirtti.

25.03.2024 16:24
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Miniklere kitap sevgisi aşılanıyor

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ilkokul öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphanede kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Dumlupınar İlkokulu, Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında minikler kütüphanede kitap okuyarak keyifli vakit geçirdi. Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu da etkinliğe katılarak, öğrencilere başarılar diledi.

Her gün kitap okunması gerektiğini dile getiren öğrenci Hacer Azra Özçelik, "Bu hafta Kütüphane Haftasındayız. Her gün kütüphaneye gelip bilgilendirici kitaplar okumalıyız. Sadece Kütüphane Haftasında değil, her gün kitap okumalıyız" dedi.

3. sınıf öğrencisi Tarık Emir Tuna ise "Biz çocuklar olarak kitap okumayı çok seviyoruz. Umarım büyükler de öyledir. Şuanda da Mudurnu Halk Kütüphanesindeyiz. Kaymakam Bey de geldi ve bize bir sürü hediyeler verdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Miniklere kitap sevgisi aşılanıyor - Son Dakika

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