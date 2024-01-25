Miniklerin yağmur hasadıyla tonlarca su tasarruf edildi

DESKİ 8 yılda 234 okulda 37 bin 845 öğrenciye su tasarrufu anlatıldı

DENİZLİ - 8 yıl önce başlattığı "Minik Minik Ellerim Susuz Büyümez Düşlerim" projesi ile 234 okulda 37 bin 845 öğrenciye suyun önemi ve tasarrufunu anlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, geçen yıl başlattığı "Minik Eller Yağmur Topluyor" projesi ile 40 anaokulunda yağmur hasadı yaptı.

Denizli'nin gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için, kurulduğu 2014 yılından itibaren içme suyu başta olmak üzere su depoları, yağmur suyu hatları, sondaj, arıtma tesisleri, SCADA, Akbaş Barajı gibi rekor altyapı yatırımlarına imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, eğitim projelerine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin suyun önemi ve tasarrufunu gelecek nesillere aşılamak amacıyla uzun yıllardır sürdürdüğü "Minik Minik Ellerim Susuz Büyümez Düşlerim" adlı projesi 8 yaşına bastı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının organize ettiği söz konusu proje ile gönüllü personel tarafından oluşturulan ekip, kent genelindeki anaokulu ve ilkokullarda su duyarlılığı ve tasarrufu hakkında bilgilendirme yaparak konunun önemini eğlenceli gösterilerle anlattı. 8 yaşına basan proje ile Denizli merkez ve ilçelerdeki 234 okulda toplam 37 bin 845 öğrenciye ulaşılırken, programlarda miniklere balon, magnet, rüzgargülü hediye edildi. Çocukları hem eğlendiren hem de suyun öneminin anlatıldığı proje ile geçtiğimiz yıl ise 36 okulda 12 bin 515 öğrenci tanıştı.

40 okulda yağmur hasadı yapıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün bir diğer örnek projesi yağmur suyu hasadı ile de tonlarca su tasarruf edildi. Geçen yıl Dünya Su Günü'nde ilk kez tanıtımı yapılan "Minik Eller Yağmur Topluyor" projesi ile toplamda 40 okulda yağmur suyu hasadı yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin okul çatılarına maliyeti çok düşük ve basit bir düzenekle kurduğu projeyle yağmur sularının 5 tonluk su depolarında toplanması sağlanırken, sistemle tasarruf edilen suyun okulların bahçe sulaması gibi birçok ihtiyacını karşıladığı belirtildi. Suyun önemi ve tasarruf bilincinin gelecek nesillere daha iyi anlatılabildiği yağmur hasadı projesiyle kuraklığa dikkat çekmek, ülke imkanlarına uygun su üretme ve biriktirme yollarını değerlendirmek ve öğrencilere su ile ilgi yeni tüketim becerileri kazandırmak amacı da taşıdığı belirtildi.

"Suyumuzun 1 damlasının bile boşa gitmesini istemiyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir DESKİ'nin su konusundaki farkındalığı ve duyarlılığı artırmak için hayata geçirdiği projelerle örnek olduğunu söyledi. Susuz bir hayatın mümkün olmayacağını, bu nedenle altyapı yatırımlarına çok önem verdiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Biz kendi ikbalimizi değil, şehrin yarınlarını düşündük. 'Şehrimiz kaybetmesin, geleceğimiz daha güzel olsun' dedik ve Denizli'mizin dört bir yanında dev altyapı yatırımları yaptık. Çünkü biz suyumuzun 1 damlasının bile boşa gitmesini istemiyoruz" dedi. Tarihi yatırımların yanında suyu korumak ve bu konuda farkındalığı yüksek bireyler yetişmesini istediklerini anlatan Başkan Zolan, "Son yıllarda önemi artan iklim değişikliği ve kuraklıklar da gösteriyor ki, Büyükşehir DESKİ'mizin suyun önemi ve tasarrufunu gelecek nesillere aşılayan projeleri takdire şayandır. Projemize emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.