Mir Kalesi'nde Islah Çalışmaları Başladı

Mir Kalesi'nde ıslah çalışmaları başladı

HAKKARİ - Hakkari'deki tarihi Mir Kalesi'nde, tehlike oluşturan kaya düşmelerine karşı ıslah çalışmaları başlatıldı.

Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde bulunan tarihi Mir Kalesi'nde, tehlike oluşturan kaya düşmelerine karşı ıslah çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 150-200 metre yüksekliğindeki kayalıkların üzerine kurulu olan kalede, son dönemlerde meydana gelen kaya kopmaları üzerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatıyla bölgede güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. İl dışından gelen 8 kişilik teknik ekip, kale çevresinde incelemelerde bulunarak tehlikeli bölgelere tel örgü çekme çalışmalarına başladı. Mahalle sakinleri, yağışlı havalarda kayaların yerinden koparak düştüğünü ve bu durumun ciddi risk oluşturduğunu belirterek, bu soruna ilk kez çözüm üretilmesinden dolayı Vali Ali Çelik'e teşekkür ettiler.