Miraç Kandili\'nde dua

Konya'da Miraç Kandili'nde camileri dolduran vatandaşlar, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için dua etti.
Miraç Kandili'nde Mevlana Müzesi yanında bulunan Sultan Selim Camii'nde yatsı namazını eda etmek isteyen birçok vatandaş, namaz öncesi camiyi doldurmaya başladı. Mübarek gecede yatsı namazı kılınarak, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. - KONYA
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