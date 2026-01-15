Yunusemre\'de Miraç Kandili\'nde lokma hayrı

Miraç Kandili dolayısıyla Yunusemre Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, mahalle muhtarlarının öncülüğünde lokma hayrı gerçekleştirildi.

Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen lokma hayrı, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Yıldız Pehlivan öncülüğünde; Bağyolu, Bostanlar, Sümbültepe ve Avdal mahalleleri muhtarlarının girişimiyle ve Yunusemre genelindeki mahalle muhtarlarının destekleriyle yapıldı. Programa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Hakan Gürtunca ile çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Etkinlikte engelli bireyler ve çocuklarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

Öte yandan, Yunusemre Belediyesi'nden talepte bulunan Deniz Disleksi Eğitim Merkezi öğrencilerinin isteği de geri çevrilmedi. Özel Kalem Müdürlüğü personelleri tarafından merkez öğrencilerine kandil simidi dağıtıldı. Çocuklar, kandil sevincine ortak olan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti. - MANİSA