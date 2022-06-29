Modern ve hijyenik kurban kesim ve satış tesisi Büyükçekmece'de kuruldu - Son Dakika
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Modern ve hijyenik kurban kesim ve satış tesisi Büyükçekmece'de kuruldu

29.06.2022 14:51
Modern ve hijyenik kurban kesim ve satış tesisi Büyükçekmece'de kuruldu

Büyükçekmece Belediyesi'nce pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak hayata geçirilen kurban hizmet tesisi 60 bin metrekarelik bir alanda kuruldu.

Büyükçekmece Belediyesi'nce pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak hayata geçirilen kurban hizmet tesisi 60 bin metrekarelik bir alanda kuruldu.

Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç mahallesi Hadımköy gişeleri çıkışında bulunan modern kurban satış kesim ve tesisi tüm hijyen ve korona virüs tedbirlerini alarak Kurban Bayramı'nda vatandaşların hizmetine sunulacak. Kurban Bayramı yaklaşırken Büyükçekmece Belediyesi bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilgili tüm birimleriyle gerekli önlemleri alırken, modern donanımlara sahip kesim ve satış yerlerinde temizlik ve bakım çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Veteriner hekimler denetiminde kurbanlıkların sergilendiği Kurban Satış ve Kesim Hizmet Alanı'nda 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan kesimhanesi mevcut. Kesimhaneler günde 3 bin kurban kesim kapasitesiyle hizmet verecek. Büyükçekmece Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Hizmet Alanı'nda otopark, tuvaletler, sağlık kabini, mescit, duş, kafeterya, soğuk hava deposu ve idari bina bulunuyor.

Kurbanlıkların sağlık kontrolleri yapılıyor

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliği ekipleri de Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde denetlemeler yaparak, kurbanlıkların sağlık durumlarını yakından takip ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Veteriner Şefi Gül Kalkan şunları söyledi: "Başkanımız Dr. Hasan Akgün'ün talimatlarıyla insan ve hayvan sağlığını koruma adına veteriner hekimlerimiz tarafından günlük olarak kontrol edilmektedir. Belediyemiz ait kesim yerimizde duş yerleri, mescit, kafeterya, veteriner hekim ve zabıta ekiplerimiz için ayrı yerlerimiz bulunmakta. Ayrıca, kurban kesim alanımızda her gün vektörle mücadele çerçevesinde ilaçlama, atıkların ve çöplerin kaldırılması için 7/24 çalışma yapılmaktadır." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Modern ve hijyenik kurban kesim ve satış tesisi Büyükçekmece'de kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Modern ve hijyenik kurban kesim ve satış tesisi Büyükçekmece'de kuruldu - Son Dakika
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